La visita de la Embajadora de Australia en Colombia, Anna Chrisp, consolidó al departamento de Sucre como un territorio que articula cooperación internacional, inclusión social y riqueza cultural, proyectándolo en escenarios globales.

La diplomática, que fue recibida por un equipo de gobierno departamental encabezado por el secretario general Andrés Vivero León y la gestora social Lucía Arrieta García, además de los integrantes de la Oficina de Proyectos Estratégicos, de Cooperación Internacional, de Innovación, Tecnología y Competitividad y de Turismo, estuvo en las sedes de la Gobernación de Sucre y la Alcaldía de Sincelejo, además del Museo Manuel Huertas Vergara y la Diócesis de Sincelejo.

Durante su recorrido por la ciudad de Sincelejo, la embajadora destacó el propósito de su visita y su interés por conocer el territorio.

“Estoy en Sincelejo, departamento de Sucre, por primera vez, por dos razones: una, para acompañar el proyecto que tenemos, que apoyamos desde la embajada con nuestros socios venezolanos en Barranquilla, para brindar servicios a la población migrante venezolana acá en Sincelejo, y la segunda razón es para conocer este territorio tan lindo de Sucre, aprender sobre su cultura, su gastronomía, su belleza, su creatividad y su gente”.

Ante esto la embajadora de Australia apreció una muestra cultural que incluyó las tradiciones indígenas, gastronomía, la música de gaitas como expresión viva del Caribe colombiano y los cuadros vivos de Galeras, en un recorrido guiado por el Museo Manuel Huertas Vergara.

Cortesía Gobernación de Sucre

A la embajadora le obsequiaron una pieza de artesanía de Morroa, símbolo del talento y saber hacer de las comunidades, y participó en una brigada de atención integral a la población migrante en la Institución Educativa Altos del Rosario, zona norte de Sincelejo.

Aprovechando este espacio las autoridades de Sucre le socializaron el proyecto del Centro de Integración para Población Migrante, una iniciativa que avanza en su estructuración y que busca consolidarse como un modelo de atención integral en la región.

Visita en la alcaldía de Sincelejo

En su visita a la sede de la alcaldía de Sincelejo la embajadora Anna Chrisp fue recibida por el alcalde Yahir Acuña Cardales y la primera dama, Sofía Méndez, que le hicieron un reconocimiento especial por su destacada trayectoria, liderazgo y aportes al fortalecimiento de las relaciones internacionales.

En su encuentro exploraron oportunidades concretas de cooperación, con el propósito de gestionar apoyos y consolidar alianzas que contribuyan al desarrollo del municipio. Asimismo, abordaron las acciones que vienen adelantando en Sincelejo en materia de seguridad, educación y recuperación del tejido social.