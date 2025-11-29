El feminicidio de la patrullera de la Policía, Vanesa de León Pertuz, en Valledupar, tiene conmocionado a todo el país. El trágico hecho ocurrió en la mañana de este sábado cuando su pareja sentimental, un dragoneante del Inpec, la degolló en el interior de su vivienda.

Se supo que el suceso tuvo lugar en la residencia de la mamá del señalado feminicida, ubicada en el barrio Primero de Mayo, exactamente en la calle 22 con carrera 24.

En medio de la confrontación, el agresor, identificado como Giovanni Mauricio Durán Quintero, atacó con arma blanca a la patrullera, con quien llevaba ocho años de relación. La víctima murió de manera inmediata y quedó tendida en la terraza de la vivienda.

Sobre el dragoneante del Inpec, pudo establecerse que tras cometer el crimen, intentó quitarse la vida provocándose una herida en el cuello y lanzándose desde un tercer piso. Fue auxiliado por una ambulancia y trasladado a la clínica Santa Isabel, donde permanece bajo custodia de las autoridades.

Por su parte, el comandante de la Policía Metropolitana de Valledupar, coronel Álex Durán, señaló que “su pareja sentimental le propinó varios impactos con arma cortopunzante en el pecho, lo que le ocasionó la muerte. Fue capturado por el cuadrante y ya se le leyeron los derechos. Será puesto a disposición de las autoridades por el delito de homicidio”.