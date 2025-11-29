Un hecho que ha conmocionado a la comunidad del barrio Primero de Mayo, de Valledupar, y a la Policía Nacional, ocurrió la mañana de este sábado, cuando una patrullera identificada como Vanesa de León Pertuz fue degollada por su compañero sentimental. La víctima también resultó con otras heridas de arma cortopunzante.

Este hecho sucedió en el interior de una vivienda ubicada en la calle 22 con carrera 24, de dicho sector, donde la pareja residía y, al parecer, sostuvo una discusión.

En medio de la confrontación, el agresor, identidicado como Giovanni Mauricio Durán Quintero, dragoneante del Inpec, atacó con arma blanca a la patrullera, quien murió de manera inmediata y quedó tendida en la terraza de la vivienda.

Luego, este hombre se autolesionó en el cuello y se lanzó desde la terraza de un tercer piso, quedando gravemente herido. Ahora se encuentra en una clínica de la ciudad, bajo custodia policial, ya que fue capturado.

Sobre la patrullera fallecida se estableció que pertenecía al Departamento de Policía en el Cesar y hacía parte de la unidad de vigilancia comunitaria en el municipio de Chimichagua. Este fin de semana se encontraba de descanso.

Las autoridades avanzan en los actos urgentes e investigaciones respectivas.