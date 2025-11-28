Al conocerse algunos detalles del rescate de la expersonera de Tamalameque, Yeni Vanesa Salazar Zabaleta, quien permaneció secuestrada durante nueve meses a manos del ELN, se supo que durante ese tiempo estuvo en una zona montañosa de El Carmen, Norte de Santander, parte de la región del Catatumbo.

Allí permanecía en una casa construida en madera, hasta donde llegaron funcionarios del Gaula de la Policía Nacional en una acción conjunta, coordinada y de alta precisión con el Comando de Operaciones Especiales y Antiterrorismo, los Comandos Jungla, personal de la Operación Sostenida Esparta y la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

En helicóptero fue trasladada al comando del municipio de Aguachica, donde finalmente se reencontró con sus familiares, antes de ser llevada a una clínica de esta ciudad, donde permanece bajo estrictos chequeos médicos para confirmar su estado de salud.

El alcalde de Tamalameque, Leonardo Vega Sánchez, indicó que lo principal es el agradecimiento del pueblo por la liberación de la expersonera, reconocida por toda la ciudadanía, al igual que su familia.

“De antemano estamos en el municipio, contentos, sabemos que ella está muy bien de salud; su estado emocional y físico un poco golpeado, pero gracias a Dios está bien, está en revisión médica para garantizar su tranquilidad de salud, en el municipio de Aguachica, acompañada de sus familiares y personas cercanas”, expresó el mandatario.

De igual manera, manifestó que no conocen detalles de cómo fue la operación de rescate, ni si hubo pago de alguna exigencia económica por parte del grupo que la mantuvo secuestrada.

“Nosotros conocemos lo que las autoridades han reportado en los medios, y en conversaciones sabemos que se cumplió un rescate en un lugar muy cercano a El Carmen, en el Catatumbo, donde no hubo capturados. Sí quedan preguntas por parte de la opinión pública, pero realmente lo más importante es que ella está bien y junto a sus familiares, y que regresará al municipio. Como alcalde nos limitamos a lo que digan las autoridades y familiares para no afectar el proceso, por ello hemos querido ser muy respetuosos ante las recomendaciones que siempre nos dieron los funcionarios del Gaula, que siempre indicaban que la investigación iba por buen camino”, puntualizó Vega Sánchez.

Yeni Vanesa Salazar Zabaleta fue personera de Tamalameque en el periodo 2021-2024, durante el cual lideró procesos en defensa de los campesinos, lo que la llevó a trabajar con el sector palmicultor. Precisamente, cuando fue secuestrada, se encontraba con un ingeniero agrónomo y un líder campesino supervisando unas tierras entre los corregimientos de Saloa y Las Vegas, en límites entre Chimichagua y Curumaní. De ese punto los secuestraron a los tres, pero al día siguiente sus acompañantes fueron liberados en el municipio de Pelaya.

Se espera que Salazar Zabaleta esté de regreso en Tamalameque en los próximos días.