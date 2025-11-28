Un nuevo asesinato se registró en el municipio de Codazzi, Cesar. Esta vez ocurrió en el barrio Seis de Marzo, donde sujetos armados acabaron con la vida de un hombre conocido como ‘Rabito de Yuca’, en la noche del jueves 27 de noviembre.

La víctima, que se dedicaba al oficio de motocarrismo, respondía al nombre de Orlando Jair Portela Acosta. Según versiones de testigos, el hombre fue abordado por cuatro sujetos que se movilizaban en dos motocicletas y, al tenerlo acorralado, uno de estos le propinó cinco impactos de bala, entre la cabeza y abdomen, que lo dejaron muerto de inmediato.

El sonido de los impactos de bala alteró la tranquilidad de dicho sector también, conocido como ‘El Tiburón’. Los vecinos salieron de sus viviendas para ver qué sucedía y hallaron el cuerpo tirado en vía pública, al lado del motocarro que conducía diariamente para el transporte de pasajeros.

Según la Policía Nacional, al occiso le figuraban anotaciones judiciales como indiciado en los delitos de violencia contra servidor público, lesiones personales, tráfico y porte de estupefacientes, y fuga de presos.

Este se convierte en el tercer asesinato que se registra en Codazzi en los últimos diez días. Los anteriores tuvieron lugar en el barrio María Fuentes y en el parque Aida Quintero, donde igualmente individuos motorizados dieron muerte a las víctimas, para luego huir.

Ante esta situación de inseguridad, la administración municipal realizó un consejo de seguridad extraordinario, en horas de la mañana de este viernes, para establecer estrategias que permitan contener los asesinatos, capturar a los responsables y que la tranquilidad se sienta en los barrios.