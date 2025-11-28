En la madrugada de este 27 de noviembre, cuando dos trabajadores de la empresa Palmas de Sicarare, ubicada en el municipio de Codazzi, se desplazaban a su lugar de labores, fueron interceptados por hombres encapuchados, presuntamente para hurtarles sus pertenencias, y en medio de la confrontación los delincuentes accionaron un arma de fuego, quitándole la vida a uno de los jornaleros y otro quedando gravemente herido.

La víctima mortal fue identificada como Adrián David Páez Rodríguez, quien recibió un impacto de bala a la altura del abdomen, y quedó sin vida de inmediato, en la manzana O calle 5 del asentamiento María Fuentes, de dicho municipio.

El herido fue Julio Alberto Páez, afectado con un disparo igualmente en el abdomen, por lo que su estado de salud, es de pronóstico reservado.

Vecinos del sector indicaron que alcanzaron a observar que los responsables del crimen huyeron a pie hacia una zona enmontada en la invasión.

Frente a este suceso, no se conocido pronunciamiento de las autoridades policiales, únicamente indicaron que el levantamiento de cadáver fue realizado por personal del CTI de la Fiscalía General de la Nación.

Por su parte, la empresa Palmas Sicarare, emitió un mensaje de condolencia a los familiares del occiso. “Lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestro compañero Adrián David Páez Rodríguez, quien hizo parte de esta empresa durante tres años y a quien recordaremos por su compromiso, responsabilidad y entrega. Expresamos nuestra solidaridad con su familia en este momento de profundo dolor. Q.E.P.D.”.