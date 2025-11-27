Unidades de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) capturaron en flagrancia a un joven que portaba un revólver calibre 38 en una esquina del barrio 20 de Julio, en Baranoa, Atlántico.

El procedimiento se llevó a cabo durante labores de control en la zona, donde los uniformados sorprendieron al individuo con el arma.

De acuerdo con las autoridades, el detenido identificado como Luis Ángel Torres López, de 21 años es señalado de integrar disputas por el control territorial que buscan fortalecer el tráfico de estupefacientes en los barrios 20 de Julio, El Oasis y Topacio.

Estos sectores han sido identificados como puntos estratégicos para la distribución y consumo de drogas en el municipio.

La Policía indicó además que Torres López registra dos anotaciones judiciales por hurto, cometidas en 2021 y 2024, en calidad de indiciado.

El comandante del Departamento de Policía Atlántico, coronel Eddy Javier Sánchez Sandoval, destacó que esta captura contribuye a mejorar la percepción de seguridad en el sector y a prevenir homicidios y delitos asociados. También reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier actividad delictiva a la línea 123.