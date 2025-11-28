La Alcaldía Municipal de Pailitas y la Comisión por la Vida Digna, la Tierra y los Territorios dieron a conocer que fue suspendido el desalojo previsto para este 28 de noviembre, hacia las 100 familias que están asentadas en el predio La Sonora, en dicha jurisdicción.

Como se recordará los campesinos se mantenían en las instalaciones de la administración municipal, en rechazo de la medida de desalojo, que había sido ordenada por un juzgado municipal de Valledupar, luego de una tutela presentada por el dueño del predio.

No obstante, los ocupantes de las tierras indican que este proceso es arbitrario toda vez que existe un trámite de formalización ante la Agencia Nacional de Tierras, y hasta tanto este no tenga una conclusión definitiva no se puede realizar ninguna actuación que vaya en vía contraria a la permanencia de los campesinos en el predio, la mayoría de estos provenientes del mismo municipio y otros de Tamalameque.

“Resaltamos el papel de la Agencia Nacional de Tierras, la Defensoría del Pueblo, la Gobernación del Cesar, la Procuraduría General de la Nación y otras instituciones quienes facilitaron los escenarios de interlocución para que se pudiera resolver temporalmente la situación generada por la orden arbitraria e ilegal de desalojo”, indicaron los voceros de la Comisión por la Vida Digna, la Tierra y los Territorios.

Para resolver esta situación, la Alcaldía de Pailitas había instalado un Puesto de Mando Unificado, en el cual se establecieron acuerdos como el de convocar una reunión interinstitucional a fin de resolver los asuntos de acuerdo a la Resolución de agosto de 2025, por parte de la ANT, de formalizar las tierras en las que se encuentran los campesinos sin que existan afectaciones a las partes involucradas.

