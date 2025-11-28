La ifluencer Karen Sofía Quiroz Ramírez, más conocida en redes como ‘Bikegirl’, falleció en la noche del pasado miércoles 26 de noviembre tras sufrir un grave accidente de tránsito en su motocicleta.

El siniestro ocurrió cuando la joven de 25 años intentaba pasar entre dos vehículos, en la vía que conecta a Girón con Floridablanca, en Santander, sin embargo habría perdido el control de su motocicleta cayendo al pavimento y terminando arroyada por un tractocamión.

‘Bikegirl’ era conocida en redes por su contenido sobre sus experiencias sobre ruedas. Su muerte tiene conmocionados a sus familiares, amigos y seguidores.

Instagram @sofia_quiroz10

En las últimas horas han circulado en redes sociales varios videos en los que se observa el momento exacto en el que la influencer fue arrollada por el tractocamión, perdiendo la vida de manera instantánea.

Además se observa a los vehículos involucrados en el accidente, la motocicleta destruida y las autoridades de Tránsito realizando el respectivo levantamiento.