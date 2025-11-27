Intentado pasar entre dos vehículos con su motocicleta habría fallecido una joven de tan solo 25 años de edad en la vía que conecta a Girón con Floridablanca, en Santander. La víctima de este accidente era conocida en redes sociales por su contenido sobre sus experiencias sobre ruedas.

Lea también: Falleció el reconocido actor Conrado Osorio tras una intensa batalla contra el cáncer

El fatal hecho ocurrió el pasado miércoles 26 de noviembre a altas horas de la noche, según informaron organismos de socorro que llegaron hasta lugar y donde confirmaron el fallecimiento de Karen Sofía Quiroz Ramírez, como fue identificada.

Todo apunta que Quiroz Ramírez intentó pasarse entre los dos vehículos que se movilizaban por la vía, sin embargo, habría perdido el control de su motocicleta cayendo al pavimento y terminando arroyada por un tractocamión.

La joven murió de manera instantánea en el sitio pese a los esfuerzos de los paramédicos que acudieron al llamado.

Lea también: ¿Por qué discutieron Teófilo Gutiérrez y Alfredo Morelos? Aquí está el motivo y lo que se dijeron

Horas previas al accidente, Karen Sofía que en sus redes sociales se hacía llamar Bikegirl y donde contaba con más de 22 mil seguidores en Instagram y en TikTok más de 15 mil, había compartido en sus historias que las gafas que usualmente utilizaba para manejar su moto se habían roto. Debido a esto decidió tomar el vehículo sin usarlas.

“Espero no estrellarme por manejar sin mis gafas”, decía una de sus publicaciones en su cuenta de Instagram. Esto ha sido interpretado por muchos como una premonición, pues horas después moriría precisamente en una colisión.

Instagram @sofia_quiroz10

Quiroz Ramírez dedicaba el contenido que compartía en sus plataformas digitales a su motocicleta y las aventuras que tenía con la misma con publicaciones que se acercaban hasta las 2 millones de visualizaciones.

Lea también: Familiar de mujer que habría sido asesinada por su hija dio detalles clave del hecho: “Su muerte nos dejó devastados”

“Dios definitivamente uno mismo decreta las cosas”, “Nooo ¿por qué te arriesgaste andar así?” “Qué tristeza para la familia, pasar esta prueba tan dolorosa”, “Descansa en paz princesa de Dios”, “Ash, parce, no puede ser no”, “Paz a su alma”, fueron algunos de los comentarios de sus miles de seguidores.