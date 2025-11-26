Una gran consternación se ha apoderado en los últimos días de la comunidad del barrio Puerto Nuevo, ubicado en el municipio Dosquebradas, en el departamento de Risaralda, donde una mujer, identificada como Maryuri Gaspar, habría sido asesinada por su propia hija.

Joven habría asesinado a su madre en medio de una pelea por cambiar la contraseña del wifi

El motivo fue aún más escabroso. La joven habría atacado con arma blanca a su madre en medio de una discusión porque supuestamente se cambió la contraseña del wifi, lo que habría desatado una fuerte discusión entre ambas que acabó en tragedia.

Ante la gravedad de las heridas, la mujer fue trasladada hasta el hospital Santa Mónica, donde los médicos de turno confirmaron su deceso.

En declaraciones a medios locales, un familiar de la víctima dio detalles de lo que ocurrió en la madrugada del pasado lunes 24 de noviembre.

Según su relato, todo comenzó porque Maryuri Gaspar le llamó la atención a su hija para que no utilizara más el celular porque ya estaba tarde.

Archivo EL HERALDO | Redes sociales

Ante la falta de cumplimiento a este llamado, la mujer habría decidido cambiar la contraseña, por lo que posteriormente la joven hizo duros reclamos a su madre.

Al parecer, en ese momento se desató la agresión por parte de la joven contra su progenitora y la habría atacado por la espalda con arma blanca, según presenció un familiar que se encontraba en la vivienda. Le habría propinado heridas en varias partes de su cuerpo.

Un hijo de la víctima decidió trasladarla de inmediato al centro médico, pero los médicos no pudieron hacer nada.

“Una mujer alegre”

En diálogo con el periódico local Q’hubo Pereira, una tía de la víctima la describió como una mujer alegre, trabajadora, y hogareña.

“Hace poco había comprado una moto con sus ahorros. Trabajó en Megabús, pero se había retirado. Su muerte dejó a todos devastados”, expresó.

Algunos testigos indican que en oportunidades anteriores, la madre y la joven habían tenido fuertes discusiones que, incluso, derivaron en agresiones físicas hacia la hoy occisa.