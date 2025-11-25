La Policía Metropolitana de Barranquilla confirmó en las últimas horas la aprehensión de una adolescente de 17 años de edad, involucrada en un caso de abuso sexual a su propia hija, de un año y once meses de nacida, en un hecho que se dio conocer días atrás entre la comunidad de Villa Anillo, en la localidad Suroccidente de esta capital.

Cabe recordar que a finales del mes de octubre, habitantes del sector, un punto contiguo al barrio La Pradera, alertaron sobre el caso de una pequeña que venía siendo víctima de abusos físicos y sexuales dentro de su propia vivienda.

La denuncia estalló después de que se difundieran imágenes captadas por vecinos de la niña, quienes, en sospechas por los comportamientos del presunto victimario, captaron unas imágenes con un teléfono celular y en estas quedaron registrados los vejámenes a los que la menor era sometida.

“El agresor es el padrastro de la niña. Nosotros nos dimos cuenta que él mandaba mucho a la mamá a la calle, a hacer mandados. La mamá solo tiene 17 años de edad. Ahora reciente nos dimos cuenta que la mamá (de la niña) salió y él (agresor) quedó solo con ella (niña). Con un celular grabamos al hombre y nos dimos cuenta que inicialmente le pegó a la niña y luego hizo lo otro”, manifestó uno de los vecinos, en referencia a lo ocurrido en la vivienda donde permanecía la pequeña.

Según los denunciantes, con la evidencia de los abusos, fueron hasta el CAI del barrio Los Olivos y pusieron en conocimiento de lo ocurrido a los uniformados de turno.

Con el paso de los días, exactamente el 6 de noviembre, la Policía Metropolitana de Barranquilla reportó la captura del hombre de 32 años señalado de haber abusado física y sexualmente de su hijastra.

La diligencia de captura fue desarrollada en plena vía pública del sector Los Balcanes, municipio de Soledad, hasta donde llegaron uniformados de la Policía para materializar una orden judicial por los delitos de acto sexual con menor de 14 años en concurso homogéneo y sucesivo en circunstancias de agravación, acceso carnal abusivo con menor de 14 años, en concurso heterogéneo con violencia intrafamiliar agravada.

Ahora, en continuidad a este caso, la Policía materializó la orden de aprehensión en contra de la madre de la niña, solicitada por la Fiscalía 48 seccional URPA y emitida por el juzgado Segundo penal municipal con Funciones de Control de Garantías.

La investigación de la agencia fiscal habría dado cuenta de los alcances de la madre de la pequeña y que esta “permitía y consentía” que su compañero realizara todo tipo de actos con su pequeña hija de 1 año y 11 meses.

Según conoció este medio, la adolescente aceptó los cargos y quedó bajo protección de la autoridad competente.