La Policía Metropolitana de Barranquilla reportó en la madrugada de este jueves la captura del hombre de 32 años señalado de haber abusado física y sexualmente de su hijastra, una menor de un año y once meses de nacida, en el corregimiento de Juan Mina.

La diligencia de captura fue desarrollada en plena vía pública del sector Los Balcanes, municipio de Soledad, hasta donde llegaron uniformados de la Policía para materializar una orden judicial por los delitos de delitos sexuales y violencia intrafamiliar agravada.

Los hechos por los que fue detenido este sujeto ocurrieron el pasado 26 de octubre, cuando los vecinos alertaron a las autoridades sobre los vejámenes a los que la menor era sometida.

La denuncia estalló después de que se difundieran imágenes captadas por vecinos de la niña, quienes, en sospecha por los comportamientos del presunto victimario, captaron unas imágenes con un teléfono celular y en estas quedaron registrados los abusos.

“El agresor es el padrastro de la niña. Nosotros nos dimos cuenta que él mandaba mucho a la mamá a la calle, a hacer mandados. La mamá solo tiene 17 años de edad. Ahora reciente nos dimos cuenta que la mamá (de la niña) salió y él (agresor) quedó solo con ella (niña). Con un celular grabamos al hombre y nos dimos cuenta que inicialmente le pegó a la niña y luego hizo lo otro”, manifestó uno de los vecinos, en referencia a lo ocurrido en la vivienda donde permanecía la pequeña.

Cortes Vivienda donde se habrían registrado los abusos contra la menor.

Según los denunciantes, con la evidencia de los abusos, fueron hasta el CAI del barrio Los Olivos y pusieron en conocimiento de lo ocurrido a los uniformados de turno.

Los policías llegaron hasta la vivienda y allí detuvieron al agresor y protegieron a la pequeña, mientras llegaba su madre y otros adultos residentes en el mismo hogar.

Aunque el hombre fue trasladado ese día a la UCJ, posteriormente lo liberaron. Sin embargo, quedó una investigación abierta que derivó en la orden de captura que se hizo efectiva en las últimas horas.

El detenido es señalado como presunto responsable de los delitos de acto sexual con menor de 14 años en concurso homogéneo y sucesivo en circunstancias de agravación, y acceso carnal abusivo con menor de 14 años en concurso heterogéneo con violencia intrafamiliar agravada.

Fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente para que responda por los delitos imputados en su contra.

El brigadier general Edwin Urrego Pedraza, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, manifestó: “La Policía Nacional reafirma su compromiso con la protección de nuestros niños y niñas, y rechaza de manera contundente cualquier acto de violencia o abuso en su contra. Invitamos a la comunidad a seguir denunciando estos hechos a través de los canales institucionales para que los responsables sean llevados ante la justicia.”

Invitó a la comunidad a denunciar cualquier hecho delictivo o sospechoso a través de la Línea Contra el Crimen 317 896 5523 o comunicándose con la Línea de Emergencias 123, recordando que la información oportuna y confidencial permite avanzar en la protección de la niñez y en la construcción de una sociedad más segura.