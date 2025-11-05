El homicidio del abogado Jhon Osvaldo Iriarte López, ocurrido en la noche del pasado martes 4 de noviembre en la carrera 27 con calle 84, entre los sectores de El Por Fin y El Edén, en el suroccidente de Barranquilla, continúa siendo investigado por las autoridades y cada vez se conocen más detalles.

El jurista, de 40 años, fue baleado alrededor de las 11:25 p. m. cuando se transportaba en su vehículo por esta zona, conocida como territorio de ‘los Costeños’.

“Los hechos se presentaron momentos en que la víctima transitaba en un vehículo marca Nissan color gris, de placas KJM023 por vía publica cuando fue impactado en repetidas ocasiones por proyectil de arma de fuego, falleciendo dentro del vehículo”, se lee en el reporte de la Policía.

Asimismo, las autoridades indicaron que el automóvil de la víctima colisionó con otro vehículo que se encontraba parqueado frente al estanco “Licores la 27”.

Según la Policía Metropolitana de Barranquilla, estos hechos tendrían un enfoque asociado al crimen organizado, al parecer, por los procesos judiciales que este manejaba desde hacía cierto tiempo sobre ‘los Pepes’.

“La víctima ejercía su labor como abogado penalista donde la mayoría de sus procesos eran de integrantes del GDO Los Pepes, asimismo frecuentaba establecimientos de peleas de gallos acompañado de sus amigos cercanos”, añade el comunicado.

De igual manera, el reporte de la Mebar señala que en la escena del crimen, aproximadamente a 80 metros de donde colisiono el vehículo, fueron halladas ocho vainillas de pistola calibre 9 mm.