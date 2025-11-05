El homicidio del abogado Jhon Osvaldo Iriarte López, ocurrido en la noche de este martes 4 de noviembre en la carrera 27 con calle 84, entre los sectores de El Por Fin y El Edén, en el suroccidente de Barranquilla, empezó a ser investigado por las autoridades y hoy tendrían un enfoque asociado al crimen organizado, al parecer, por los procesos judiciales que este manejaba desde hacía cierto tiempo.

Sobre el atentado, las autoridades señalaron que sucedió a eso de las 11:25 de la noche cuando la víctima, de 40 años de edad, se desplazaba en un automotor Nissan, color plateado y placas KJM-023, sobre la zona en mención.

Cortesía Imagen del vehículo luego del asesinato.

Testigos explicaron a policías que el carro era conducido por Iriarte López y que este detuvo su marcha cuando colisionó contra otro automóvil que se encontraba parqueado en las afueras de un negocio localizado en la carrera 27.

Ante el estruendo, la comunidad se acercó al vehículo y en la carrocería encontró múltiples impactos. Mientras que en la silla del conductor estaba abogado, ya inmóvil.

Rápidamente uniformados hicieron presencia en la zona y acordonaron para evitar la contaminación de la escena.

En esa diligencia, de acuerdo con lo conocido por este medio, peritos encontraron a al menos 80 metros del lugar donde quedó el carro de la víctima, ocho vainillas de pistola calibre nueve milímetros que fueron recuperadas y guardadas para su revisión.

Luego de ejercidas esas funciones, las autoridades conocieron por medio de entrevistas que Jhon Osvaldo Iriarte López ejercía como abogado penalista y llevaba diferentes procesos, pero algunos de estos a presuntos integrantes de la estructura criminal ‘los Pepes’. Y por registros de las autoridades se determinó que el hecho sucedió en una zona donde históricamente ha operado la estructura criminal ‘los Costeños’.

Fuentes judiciales señalaron que en las investigaciones se hará la recuperación de videos de la zona para tratar de identificar a los autores del crimen y los últimos movimientos del abogado.