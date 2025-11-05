Jhon Osvaldo Iriarte López, un abogado de 40 años, fue asesinado en la noche de este martes 4 de noviembre mientras se movilizaba en un automóvil en el suroccidente de Barranquilla.

Leer también: Cometen ‘taquillazo’ en sede de entidad bancaria de centro comercial de la calle 30

De acuerdo al reporte preliminar, el hombre se desplazaba en un vehículo marca Nissan color gris por calle 84 con carrera 27, aproximadamente a las 11:30 de la noche, cuando fue abordado por sujetos que accionaron un arma de fuego en su contra.

El hombre murió en el sitio. El vehículo en el cual se movilizaba chocó contra otro que estaba parqueado cerca del lugar.

Iriarte López no presentaba anotaciones judiciales, pero se conoció que como abogado había representado a varias personas pertenecientes a la banda delincuencial ‘los Pepes’.

Las autoridades, que adelantan las investigaciones para determinar los móviles y dar con el paradero de los responsables, encontraron en el sitio ocho vainillas de calibre 9mm.

Importante: Ataque en El Bosque se habría perpetrado por el reclamo del robo de una cadena de oro

El acaso fue asumido por agentes del CTI para adelantar las investigaciones correspondientes.