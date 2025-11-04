Se conocen nuevos detalles sobre el atentado sicarial que dejó como saldo dos hombres muertos y una mujer herida durante la noche de este lunes festivo en el barrio El Bosque, en el Suroccidente de Barranquilla.

Leer más: Ejército patrulla las calles de Puerto Colombia para reforzar la seguridad en Villa Campestre y el corredor universitario

Las víctimas fatales de este hecho de sangre fueron identificadas por las autoridades como Carlos Alfonso Palmet Cabarcas alias Goncho, de 40 años, y Keiner Andrés Pérez Morales, de 20 años de edad.

Por otro lado, la lesionada responde al nombre de Vanessa María de la Matta Pava, de 21 años.

Según el testimonio de los familiares de la mujer, las víctimas se encontraban departiendo en la carrera 9L con calle 57 a eso de las 7:50 p. m., cuando fueron sorpresivamente interceptadas por cuatro sujetos que se desplazaban en dos motos.

Los desconocidos desenfundaron armas de fuego y, sin mediar palabra, dispararon contra la humanidad de estos para posteriormente darse a la huida con rumbo desconocido.

Minutos después de la balacera, los habitantes del sector salieron de sus hogares y hallaron tendidos en el piso a las personas, por lo que rápidamente los trasladaron a centros médicos cercanos.

Palmet y Pérez fueron llevados a la Clínica San Ignacio, donde posterior a su ingreso terminaron falleciendo a causa de la gravedad de sus heridas. Por su parte, de la Matta fue trasladada al Paso Nazaret, donde permanece estable.

Hasta el momento sólo se tenía esa versión de los hechos. No obstante, otra versión de los hechos apuntaría que los mismos fallecidos habrían ido en busca de unas pertenencias hurtadas a la esposa de uno de ellos —una cadena, una pulsera y un celular— y que, al llegar al lugar donde creían que se encontraban los responsables, fueron recibidos a tiros.

En el lugar de los hechos las autoridades lograron incautar un teléfono celular de marca Redmi, el cual fue dejado a disposición de las autoridades competentes como elemento material probatorio.

Cabe mencionar que, según el reporte policial, ninguna de las tres personas involucradas registra antecedentes judiciales en el SPOA.