En respuesta al aumento de hurtos en distintas modalidades registrados en el sector de Villa Campestre y el corredor universitario, la Alcaldía de Puerto Colombia puso en marcha un plan especial de seguridad que incluye el despliegue del Ejército Nacional durante la temporada de vacaciones y fin de año.

Así lo informó el jefe de la Oficina de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Saúl Leiva, quien explicó que la medida fue adoptada por instrucciones directas del alcalde municipal con el objetivo de articular estrategias que promuevan la seguridad y la sana convivencia en todo el municipio.

“Por instrucciones del señor alcalde, hemos sacado el Ejército a las calles del municipio de Puerto Colombia durante esta temporada de vacaciones y temporada decembrina, con la finalidad de articular acciones y estrategias que promuevan y garanticen la seguridad y sana convivencia en toda la municipalidad”, indicó el funcionario.

El operativo cuenta con 35 unidades del Batallón de Policía Militar N.º 2, que desarrollan dos intervenciones diarias en los sectores priorizados. Las labores de patrullaje se concentran en las entradas que conectan con el distrito de Barranquilla, especialmente en zonas como Ciudad de Mallorquín, Avenida Tajamares, Universidad del Atlántico, Ciudad del Mar y la vía frente a Porto Azul.

“Buscamos minimizar y contrarrestar de manera positiva el hurto que se venía presentando en este sector y garantizar la tranquilidad a los moradores, estudiantes y población flotante de esta importante zona”, agregó Leiva.

Cortesía El despliegue se mantendrá durante toda la época decembrina como estrategia de la alcaldía municipal.

Las autoridades locales reiteraron que este despliegue militar se mantendrá durante toda la temporada decembrina, como parte de las acciones preventivas para brindar mayor seguridad a residentes, comerciantes y visitantes del municipio costero.