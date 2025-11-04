Un nuevo hecho de inseguridad se registró este martes 4 de noviembre en el Centro Comercial Parque Alegra, ubicado en la calle 30 con carrera 4B, barrio Santa Elena en el suroccidente de Barranquilla.

Leer más: Ataque en El Bosque se habría perpetrado por el reclamo del robo de una cadena de oro

De acuerdo al reporte suministrado por las autoridades, hacia las 12:30 del mediodía, cuatro sujetos armados ingresaron a la sede bancaria y, bajo la modalidad de taquillazo, intimidaron al personal y clientes para apoderarse del dinero en efectivo, cuya cifra aún es desconocida.

Durante el asalto, uno de los clientes identificado como Jonathan Márquez Yunis, de 35 años, fue despojado de una cadena de oro avaluada en siete millones de pesos.

La Policía Nacional en medio de una reacción rápida, dieron con la captura de Carlos Mario Gonzáles Cárdenas, de 47 años, a quien se le incautó una motocicleta Yamaha XTZ 125, de placa XLW-50E, y un revolver marca Smith y Wesson con seis cartuchos.

Los demás sujetos se dieron a la huida con rumbo desconocido, aprovechando la confusión entre los presentes.

El caso es investigado por agentes de la Sijín y de la Sipol, quienes adelantan labores de inteligencia para dar con el paradero de los demás implicados en el hurto.