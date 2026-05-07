En medio de un operativo adelantado por unidades de la Policía lograron la recuperación de 11 toneladas de alimento, avaluadas en aproximadamente 65 millones de pesos, que habrían sido hurtadas en el municipio de Soledad.

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La Policía Metropolitana de Barranquilla indicó que la mercancía fue hallada al interior de un vehículo en el sector del Puerto, en el municipio de Sabanagrande.

Los delincuentes pretendían transportar la mercancía robada por vía fluvial, ya que en el lugar donde fue hallada se cercana al río Magdalena.

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“Este resultado operacional representa un avance significativo en la lucha contra el hurto de mercancías en el área metropolitana, permitiendo no solo la recuperación de bienes de alto valor económico, sino también la identificación de actores recurrentes en actividades delictivas”, dijo el Brigadier General Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla.

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