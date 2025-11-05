La violencia volvió a sacudir al municipio de Villanueva, norte de Bolívar. En la noche del pasado martes 4 de noviembre, una pareja identificada como Erick Mendoza Berrocal, de 49 años, y Rosmery Castillo Pérez, de 47, fueron atacados a bala dentro de su vivienda, ubicada en el barrio Campo Santo.

El atentado ocurrió hacia las 7:40 de la noche, cuando dos hombres que se movilizaban en una motocicleta llegaron hasta la casa de las víctimas.

De acuerdo a información preliminar por la Policía de Bolívar, el parrillero descendió del vehículo, desenfundó su arma de fuego e ingresó a la sala de la casa sorprendiendo a la pareja mientras vean televisión y sin mediar palabra, el hombre disparó en repetidas ocasiones, dejando al hombre y la mujer gravemente heridos.

Testigos del hecho indicaron que Rosmery Castillo habría recibido un disparo en el rostro, mientras que Erick fue impactado cuatro veces, tres balazos en la región dorsal y uno en el flanco derecho, a la altura del abdomen.

En una reacción rápida, los sicarios huyeron inmediatamente en la motocicleta en la que se movilizaban con rumbo desconocido.

De inmediato familiares de las victimas los auxiliaron y trasladaron a un centro asistencial cercano donde aún permanecen bajo atención médica.

Un reporte policial publicado por el medio El Universal de Cartagena, señala que Mendoza Berrocal tiene una anotación judicial en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) de la Fiscalía General de la Nación por el delito de hurto calificado, por hechos ocurridos en el año 2009 en Cartagena.

Asimismo, las autoridades confirmaron que hace menos de un año, el hijo de la pareja, identificado como Juan Camilo Mendoza Castillo, fue asesinado el 26 de noviembre de 2024 en un ataque sicarial ocurrido en el municipio de Repelón, sur del Atlántico.

Este nuevo atentado se convierte en el segundo hecho violento registrado en Villanueva en apenas cuatro días.

El pasado sábado 1 de noviembre, sicarios en moto asesinaron dentro de su casa y frente a sus hijos a Mayra Alejandra Aycardi De Arco, de 30 años.

Las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes para establecer si los recientes crímenes guardan relación entre sí.