El pasado sábado 1 de noviembre una mujer fue asesinada en el sector La Invasión, en el municipio de Villanueva, Bolívar. La víctima fue identificada por las autoridades como Mayra Alejandra Aycardi De Arco, de 30 años.

Se conoció que la mujer encontraba en la terraza de su casa, conversando con familiares, cuando dos sicarios a bordo de una llegaron hasta el lugar y le dispararon en repetidas oportunidades.

En medio del pánico, la mujer intentó refugiarse dentro de su vivienda, en donde se encontraban sus pequeños hijos - una niña de 9 años y un niño de 13 - pero fue perseguida hasta una de las habitaciones, donde cayó gravemente herida entre dos camas.

Mayra Alejandra fue trasladada por vecinos del sector hasta la ESE de Villanueva, donde los médicos lograron estabilizarla. Sin embargo, la gravedad de las heridas obligó a remitirla a la Clínica Madre Bernarda, en Cartagena. Allí, de acuerdo con lo que se conoció gracias al reporte de medios locales, falleció poco después.

¿Por qué mataron a Mayra Alejandra?

Erika del Carmen Aycardi, madre de Mayra Alejandra, afirmó que la joven no había recibido ningún tipo de amenaza.

“Ella era ama de casa y la mayor de siete hermanos. La verdad es que nunca la habían amenazado, tampoco tenía problemas. No sabemos por qué mataron a mi hija”, dijo Erika del Carmen Aycardi, en diálogo con ‘El Universal’.

Asimismo, la mujer manifestó que el asesinato de su hija los tiene muy “angustiados”.

“Esto es algo que nos tiene adoloridos y angustiados, porque no sabemos por qué le hicieron esto frente a sus dos hijos”, agregó.

Hasta el momento, la Policía de Bolívar no ha revelado mayores detalles del crimen ni los posibles móviles del ataque. Sin embargo, las primeras hipótesis apuntan a que podría estar vinculado con un grupo dedicado al microtráfico que opera en Villanueva.