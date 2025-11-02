Eran las 10:15 de la noche del sábado 1 de noviembre cuando la tranquilidad del sector La Invasión, en el municipio de Villanueva, Bolívar, se rompió por el sonido de una motocicleta y, segundos después, una ráfaga de disparos.

Le puede interesar: Policía de Tránsito del Cesar fortalece las acciones preventivas durante el puente festivo

Mayra Alejandra Aycardi De Arco, de 30 años, se encontraba en la terraza de su casa conversando con familiares cuando dos sicarios a bordo de dicho automotor llegaron hasta el lugar.

El parrillero descendió, apuntó y, sin decir palabra, comenzó a disparar. En medio del pánico, la mujer intentó refugiarse dentro de su vivienda, en donde se encontraban sus pequeños hijos, pero fue perseguida hasta una de las habitaciones, donde cayó gravemente herida entre dos camas.

Fue trasladada a Cartagena, pero no resistió

Tras el inesperado ataque, vecinos y familiares trasladaron a Mayra Alejandra hasta la ESE de Villanueva, donde los médicos lograron estabilizarla.

Sin embargo, la gravedad de las heridas obligó a remitirla a la Clínica Madre Bernarda, en Cartagena. Allí, de acuerdo con lo que se conoció gracias al reporte de medios locales, falleció poco después de su ingreso.

Vea aquí: Una mujer fue asesinada con arma de fuego en el sur de Valledupar

Agentes de la Sijín realizaron la inspección judicial del cuerpo y recopilaron evidencia en el lugar del ataque. El cadáver permanece en Medicina Legal, en el barrio Zaragocilla, de la capital bolivarense.

Hasta el momento, la Policía de Bolívar no ha revelado mayores detalles del crimen ni los posibles móviles del ataque. Sin embargo, las primeras hipótesis apuntan a que podría estar vinculado con un grupo dedicado al microtráfico que opera en Villanueva.

Lea también: Más de 180 familias de Riohacha se benefician con modernización eléctrica en Brisas del Mar

La comunidad, entre tanto, lamenta la muerte de Mayra Alejandra, a quien recuerdan como una mujer alegre y trabajadora. En redes sociales circulan mensajes de indignación y despedida: “Ay nena, ve con Dios. Esto que te hicieron es de no tener corazón, y delante los niños”, escribió una allegada.