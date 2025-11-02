Un total de 183 familias del barrio Brisas del Mar, en Riohacha, comenzaron a disfrutar de un servicio de energía más estable y seguro, gracias a los trabajos de modernización adelantados por Air-e Intervenida.

Le puede interesar: Murió Jair Martínez, mánager de Delay Magdaniel, en accidente de tránsito en La Guajira

La iniciativa forma parte del Programa de Normalización de Redes Eléctricas (PRONE) y tiene como propósito garantizar un suministro confiable y sostenible para los hogares de la zona.

Como parte de las obras, la empresa ejecutó la adecuación de redes de media y baja tensión, el suministro de 160 metros de red trenzada y el reemplazo de postes en mal estado. Estas intervenciones contribuyen a fortalecer la infraestructura eléctrica del sector y a reducir las fallas en el servicio.

Vea aquí: Una mujer fue asesinada con arma de fuego en el sur de Valledupar

Además, Air-e Intervenida realiza labores de normalización de la medida, migración de usuarios a las nuevas redes, actualización de transformadores y creación de cuentas individuales para los nuevos clientes, con el fin de mejorar la atención y el control del consumo energético.

La compañía reafirmó su compromiso con brindar condiciones de vida dignas a los usuarios, mediante la implementación de medidas individuales y la sustitución de redes construidas de forma artesanal. Con ello, busca avanzar hacia un suministro eléctrico de calidad y accesible para todos los habitantes de Riohacha.

Lea también: Gabriel, el niño apasionado por la lectura en Sincelejo

Estas acciones también reflejan el trabajo conjunto con la Superintendencia de Servicios Públicos, que acompaña los procesos de mejora y planeación energética en la región. Según la empresa, las obras hacen parte de una estrategia que beneficia a más de 1,3 millones de usuarios en la zona de influencia de Air-e Intervenida.

Líderes del sector Brisas del Mar destacaron el apoyo de la Superintendencia y de la nueva Agencia Especial de Air-e Intervenida, resaltando que los trabajos permiten garantizar un servicio más confiable a familias de escasos recursos, en condiciones seguras y sostenibles.