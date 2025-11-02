En la noche del 1 de noviembre se presentó un grave accidente de tránsito en la vía Riohacha-Camarones, a la altura del kilómetro 61, en el que falleció Jair Martínez, mánager del cantante Delay Magdaniel.

Leer más: Estudiante de medicina fue asesinado por su padre, un excoronel, en una pizzería durante la noche de Halloween

Se presume que el siniestro también resultó herido el hermano del cantante Óscar Gamarra, quien permanece bajo observación médica.

De acuerdo a información preliminar, el grupo artístico se desplazaba hacia la ciudad de Santa Marta para cumplir con una presentación prevista en el establecimiento The Cartel.

Sin embargo, durante el trayecto, los músicos se encontraron con un vehículo que había colisionado contra un caballo en plena vía, por lo que decidieron parar y auxiliar a los ocupantes, y en ese momento otro vehículo que venía a alta velocidad los impactó, dejando muerto a Jair Martínez en el lugar, y a otros de sus acompañantes heridos.

Ver también: Minuto a minuto: El Giro de Rigo enciende la alegría en las carreteras del Atlántico

Según Televallenato, el hermano de Óscar Gamarra está entre los heridos que dejó la tragedia, y fue trasladado de inmediato a un hospital de Riohacha, cuyo estado es reservado.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un reporte oficial sobre su evolución, aunque fuentes cercanas aseguran que se encuentra estable.

Le sugerimos: Shakira lo volvió a hacer: se disfrazó con sus hijos y recorrió las calles de Bogotá en Halloween

Las víctimas fueron trasladadas a centros médicos cercanos, mientras las autoridades competentes realizan las investigaciones respectivas para esclarecer este siniestro de tránsito.