¡Por fin llegó el Giro de Rigo 2025 al Caribe colombiano! Este domingo 2 de noviembre se realiza en Barranquilla uno de los eventos deportivos más esperados por los amantes del ciclismo en el país.

Más de 8.000 ciclistas recorrerán diferentes puntos de la ciudad y municipios del Atlántico como Puerto Colombia, Piojó, Usiacurí, Juan de Acosta y Tubará. Toda una fiesta sobre ruedas que pondrá a prueba el entrenamiento de los participantes.

Jhony Olivares Egan Bernal, Nairo Quintana, Fabio Aru, Vincenzo Nibali, entre los ciclistas invitados al Giro de Rigo.

Entre los pedalistas invitados a la carrera se encuentran Vincenzo Nibali, Nairo Quintana, Fabio Aru y Egan Bernal, quienes acompañarán a Ribogerto Urán en el recorrido de 165 km o Reto Curramba.

El Giro de Rigo.

Siga el minuto a minuto de esta histórica fiesta sobre la bicicleta en el Atlántico.

6:00 a. m.: El punto de salida de la carrera (Reto Curramba y Reto Guacherna) fue en la Avenida del Río con calle 78. A esta hora arrancó el primer grupo, cuya salida fue anunciada tras una cuenta regresiva dirigida por el periodista argentino Mario Sábato.

Jhony Olivares Miles de ciclistas participan del Giro de Rigo, edición Carnaval.

Rigo Urán fue el encargado de dar el saludo a todos los corredores invitados: “esto es espectacular”, señaló el multicampeón Vincenzo Nibali.

Se espera que el desarrollo de la competencia llegue hasta horas de la tarde tras recorrer 165 kilómetros por las vías de Barranquilla y el Atlántico.

5:20 a. m.: Organización de los ciclistas por categorías, con una monumental asistencia de participantes.

Jhony Olivares Mujeres ciclistas se alistan para rodar el Giro de Rigo 2025.

4:00 a. m.: Apertura de corrales en la Avenida del Río. Corredores de todas partes de Colombia se dieron cita para preparar la salida.