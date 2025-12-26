El departamento del Atlántico y su capital, Barranquilla, cerraron un año altamente positivo en materia económica. Su posición geográfica estratégica, las ventajas competitivas del territorio, una sólida plataforma logística, la vocación exportadora y la disponibilidad de talento fueron factores determinantes para que la inversión extranjera registrara un crecimiento significativo durante el año.

Según el informe presentado por ProBarranquilla, la agencia de promoción acompañó a lo largo de este 2025 a 23 proyectos de inversión que representaron cerca de USD450 millones y permitieron la creación de más de 3.900 empleos directos, consolidando al territorio como un destino atractivo para la inversión nacional y extranjera.

De manera paralela, ProBarranquilla lideró la gestión de 35 eventos estratégicos, que dejaron una derrama económica superior a USD45 millones para la ciudad y convocaron a más de 47.000 asistentes, ratificando a Barranquilla como un escenario clave para el turismo de negocios, los eventos académicos y las actividades especializadas.

Para Vicky Osorio, directora ejecutiva de ProBarranquilla, estos resultados reflejan la confianza de los inversionistas en el territorio. “Aquí se ha construido estabilidad, reglas claras y una visión de desarrollo de largo plazo, basada en el trabajo articulado entre lo público y lo privado”, señaló.

Gracias a estas alianzas, el próximo año comenzarán a materializarse en el departamento proyectos estratégicos que hoy hacen parte del portafolio de inversión. Durante 2025, ProBarranquilla atendió 180 oportunidades de inversión, fortaleciendo la base de iniciativas que se concretarán en los próximos años.

“Nuestro rol es acompañar al inversionista de manera integral, conectándolo con el ecosistema local y con las ventajas que ofrece el territorio para crecer y generar empleo”, agregó Osorio.

Cabe destacar que el 77 % de los proyectos de inversión extranjera fueron principalmente provenientes de países como Estados Unidos, España, Alemania y Argentina.

Sector industrial

Sin duda, el sector industrial fue el gran protagonista del año. El 65 % de los proyectos de inversión identificaron en el territorio ventajas competitivas clave, especialmente en subsectores como Químicos y Ciencias de la Vida, y Alimentos y Bebidas.

En este contexto, se destacan inversiones como Ricky Joy y John Foods, alineadas con estrategias de nearshoring, que fortalecen la relocalización empresarial y consolidan la inserción de Barranquilla y el Atlántico en las cadenas globales de valor.

ProBarranquilla en su balance también destaca que proyectos como Latamks impulsaron la integración con proveedores y talento local, mientras que Ilunion, del Grupo ONCE, se consolidó como un referente de inversión con enfoque de inclusión laboral, generando oportunidades para personas con discapacidad.

“Estos resultados se dan gracias a las fortalezas que hoy ofrecen Barranquilla y el Atlántico, una plataforma logística con enfoque exportador, un ecosistema industrial robusto, un talento calificado, joven y disponible y unos costos competitivos. Todo esto ha permitido que las empresas no solo lleguen, sino que encuentren las condiciones para crecer y consolidar cadenas productivas con mayor valor agregado”, destacó la directora ejecutiva.

Eventos estratégicos

Eventos como ExpoACCCSA, con una participación mayoritariamente internacional, y el Curso Internacional de Cirugías Plásticas, que reunió cerca de 1.200 asistentes, consolidaron a Barranquilla como una sede destacada para eventos académicos y especializados.

A estos resultados se sumó El Giro de Rigo, un evento deportivo de amplia proyección internacional que atrajo a más de 22.500 participantes de 28 países, generando un impacto significativo en la actividad comercial y turística de la ciudad.

“Cada evento que llega a Barranquilla activa la economía local, genera empleo y proyecta a la ciudad como un punto de encuentro para los negocios, el conocimiento y la cultura”, afirmó Osorio.

Finalmente, señaló que con estos sólidos resultados en el 2025, ProBarranquilla reafirma su compromiso de seguir trabajando por el desarrollo sostenible y la prosperidad de Barranquilla y el Atlántico.