El director nacional de Cambio Radical, Germán Córdoba Ordóñez, elevó una solicitud formal al registrador Hernán Penagos Giraldo, “ante la grave preocupación generada por las recientes denuncias del candidato presidencial Iván Cepeda, quien ha advertido sobre presuntas presiones de grupos armados ilegales contra ciudadanos en distintas regiones del país para influir en su decisión electoral”.

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Estos hechos, de confirmarse, agrega la colectividad rojiazul, representan una amenaza directa contra la democracia, la libertad del voto y la transparencia del proceso electoral, al vulnerar principios fundamentales del Estado de derecho y comprometer la legitimidad de los comicios.

“En ese sentido, se solicitó a la Registraduría Nacional la adopción inmediata de medidas extraordinarias para garantizar condiciones seguras y transparentes en el proceso electoral”, indicó el partido en un comunicado.

La primera es la verificación urgente de las denuncias en los territorios señalados, en coordinación con las autoridades competentes.

Así mismo, “el traslado de puestos y mesas de votación desde zonas sin garantías hacia lugares seguros que permitan el ejercicio libre del sufragio”.

La tercera, el fortalecimiento de la presencia de la fuerza pública, especialmente del Ejército Nacional, en las regiones afectadas.

También el acompañamiento permanente de la fuerza pública a los pliegos electorales hasta su llegada a los centros de escrutinio.

Y “la presencia activa de misiones de observación electoral, tanto nacionales como internacionales, en zonas de alto riesgo”.

Concluyó Córdoba que “el proceso electoral no puede desarrollarse bajo intimidación ni bajo la sombra de actores armados ilegales. Es responsabilidad del Estado garantizar que cada ciudadano pueda ejercer su derecho al voto de manera libre, segura y sin presiones”.