El vallenato, esa música original de nuestra costa Caribe colombiana, esa que tantas alegrías le ha dado al pueblo, pero que también le saca lagrimas a sus seguidores, no solo por el sentimentalismo de sus canciones, sino también porque cada cierto tiempo una de sus figuras o algunos miembros de su equipo pierden la vida de manera trágica.

Ya ha ocurrido en el pasado con Patricia Teherán, Kaleth Morales o Martín Elías Díaz Acosta. Ahora en la noche de este sábado un nuevo hecho cobra la vida de otra persona ligada a este mundo. Se trata de Jair Martínez, mánager de la agrupación musical del cantante Eduar Gamarra y el acordeonero Delay Magdaniel, quien falleció en un accidente de tránsito ocurrido en la vía Riohacha–Camarones, a la altura del kilómetro 61, en el departamento de La Guajira.

De acuerdo con las primeras informaciones, el grupo artístico se desplazaba hacia la ciudad de Santa Marta, donde tenía previsto cumplir una presentación en el establecimiento The Cartel. Durante el trayecto, los músicos se encontraron con un vehículo que había colisionado contra un caballo en plena carretera.

Tras la trágica muerte de su manager Jair Martínez en el km 61, cerca del corregimiento de Camarones, La Guajira, se confirmó que Eduar Gamarra, hermano del cantante Óscar Gamarra, resultó gravemente herido en el mismo accidente.



— Televallenato (@televallenato) November 2, 2025

El grupo detuvo su marcha para prestar asistencia a los ocupantes del automotor accidentado, pero mientras realizaban la labor, otro vehículo que transitaba por la zona los impactó, ocasionando la muerte inmediata de Martínez y dejando a otras personas heridas.

De acuerdo con Televallenato, entre los lesionados se encuentra Eduard Gamarra, hermano del cantante Óscar Gamarra, quien resultó gravemente herido en el mismo accidente. Hasta el momento, no hay reportes oficiales sobre su evolución, aunque fuentes cercanas aseguran que se encuentra estable por el momento y bajo observación médica en un centro asistencial de Riohacha.

#ATENCIÓN. Luto en la industria musical vallenata por fallecimiento en accidente de tránsito del manager de los artistas Eduard Gamarra y Delay Magdaniel. La víctima, llamado Jair Martínez, iba hacia Santa Marta a una presentación.



— Colombia Oscura (@ColombiaOscura) November 2, 2025

Las víctimas fueron trasladadas a centros médicos cercanos, mientras las autoridades competentes adelantan las investigaciones para establecer las circunstancias precisas del siniestro.

La noticia del fallecimiento de Jair Martínez generó profunda consternación en Riohacha y en el sector musical del norte del país. Martínez era ampliamente reconocido por su compromiso con el desarrollo artístico regional y su papel determinante en la proyección nacional de la agrupación de Eduar Gamarra.