Mientras en distintas ciudades del país las familias compartían la noche de Halloween, en Pasto se desarrollaba una escena que parecía sacada de una película de terror. Un coronel retirado del Ejército citó a su exesposa y a su hijo a una pizzería del suroriente de la ciudad; minutos después los atacó a tiros, desatando una tragedia que dejó dos muertos y una mujer en estado crítico.

Eran cerca de las nueve de la noche del 31 de octubre. En medio del ambiente festivo de Halloween, las risas y los disfraces contrastaban con lo que estaba por suceder dentro de un restaurante del suroriente de Pasto.

Allí esperaba Ariel Mora Rodríguez, coronel en uso de buen retiro del Ejército Nacional, pensionado desde 2020. Había citado a su exesposa y a su hijo, Sebastián Mora Muñoz, con el aparente propósito de hablar sobre asuntos personales.

Pocos minutos después de iniciar la conversación, el exmilitar desenfundó un arma y abrió fuego contra ambos. Los clientes huyeron del lugar entre gritos y confusión. Lo que comenzó como un intento de diálogo terminó convertido en una escena de horror.

El hijo intentó detenerlo

Sebastián, de 24 años, era estudiante de medicina en la Fundación Universitaria San Martín y realizaba su internado rotatorio en el servicio de Urgencias del Hospital Departamental de Nariño.

Era conocido por su disciplina, su carácter tranquilo y su pasión por el boxeo. Esa noche, al ver a su madre en peligro, intentó intervenir para protegerla. Sin embargo, recibió un disparo mortal de su propio padre.

La mujer, cuyo nombre se mantiene bajo reserva por parte de las autoridades, resultó gravemente herida. Fue trasladada de urgencia al Hospital Departamental de Nariño, donde permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos. Su estado sigue siendo crítico, aunque estable dentro de la gravedad.

El excoronel se quitó la vida tras el ataque

Después del ataque, Mora Rodríguez salió del restaurante y abordó un taxi en plena huida. Durante el trayecto, mientras el conductor intentaba entender lo sucedido, el coronel se disparó con la misma arma dentro del vehículo.

El conductor resultó ileso y dio aviso inmediato a las autoridades. El exmilitar fue trasladado aún con signos vitales al Hospital San Pedro, pero los médicos confirmaron su muerte poco después de su ingreso.

La Policía Metropolitana de Pasto y la Fiscalía General de la Nación adelantan las investigaciones para determinar las causas del crimen.

El asesinato del joven Sebastián ha causado profunda consternación en la comunidad nariñense. Compañeros de universidad, médicos del hospital y amigos han expresado en redes sociales su tristeza por la pérdida de quien, aseguran, “dedicaba su vida a ayudar a los demás”.