Con el paso de las horas se han conocido nuevos detalles de la tragedia que estremeció a Pasto el pasado viernes 31 de octubre. Lo que parecía una cena familiar por Halloween terminó convertida en una escena de horror: un coronel retirado del Ejército disparó contra su exesposa y su hijo en una pizzería del norte de la ciudad, antes de quitarse la vida.

Inicialmente, se supo que el joven, identificado como Sebastián Mora Muñoz, estudiante de Medicina de la Fundación Universitaria San Martín, había muerto tras el ataque.

Sin embargo, este domingo se confirmó que su madre, Magda Patricia Muñoz, también falleció a causa de las graves heridas que sufrió aquella noche.

Una cena que acabó en tragedia

Según versiones recopiladas por las autoridades, el exmilitar Ariel Mora Rodríguez citó a su exesposa y a su hijo en una pizzería de la Avenida de los Estudiantes. En medio de la conversación, habría sacado un arma de fuego y disparado en repetidas ocasiones contra ambos.

El establecimiento estaba lleno de familias que celebraban Halloween. Los primeros disparos fueron confundidos con el estallido de los globos de la decoración, hasta que la confusión se convirtió en pánico.

“Enseguida escuché el tercero y cuarto estruendo, entonces alguien gritó muy fuerte ‘son tiros, son tiros’”, relató un testigo del crimen.

Otro de los asistentes contó que, junto a su pareja y su mascota, se refugió bajo una mesa mientras el ventanal del restaurante se hacía añicos. “Nos arrastramos hasta la cocina para escondernos; el miedo fue indescriptible”, recordó.

Sebastián y su madre no sobrevivieron

Sebastián fue trasladado al Hospital Universitario Departamental de Nariño, donde ingresó con heridas en el abdomen, el antebrazo y las piernas. Cursaba último semestre de Medicina y realizaba sus prácticas en ese mismo hospital, donde, paradójicamente, falleció durante la cirugía.

Su madre, Magda Patricia Muñoz, sobrevivió algunas horas en la unidad de cuidados intensivos, pero su muerte fue confirmada en la mañana de este domingo, según informaron fuentes hospitalarias. Las autoridades investigan si el ataque se originó por un conflicto personal o si existían antecedentes de violencia intrafamiliar.

El agresor se quitó la vida

Tras el ataque, el coronel retirado habría huido del lugar y se habría disparado dentro de un taxi, según una de las versiones recogidas por las autoridades. Sin embargo, otra versión más reciente apunta a que se suicidó en plena vía pública, en medio de la confusión generada por una caravana de motociclistas que pasaba por la zona.

La Policía Nacional confirmó que el hecho ahora es indagado bajo la figura de feminicidio y avanza en la recolección de testimonios y pruebas para esclarecer cómo se produjo el ataque y las circunstancias en las que el agresor se quitó la vida.

La Alcaldía de Pasto lamentó públicamente los hechos y confirmó que el caso es investigado como feminicidio. En un comunicado, el alcalde Nicolás Toro Muñoz expresó su solidaridad con las familias de las víctimas y reiteró el compromiso del municipio en la lucha contra la violencia de género y la intolerancia.