La muerte de Jaime Esteban Moreno, un joven estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de los Andes, tiene conmocionado a todo el país; pues falleció tras recibir varios golpes en medio de una fiesta de Halloween, en la noche del pasado viernes 31 de octubre.

En las últimas horas se han conocido más detalles de este crimen, por el que fueron capturadas dos mujeres y un hombre, todos estudiantes y compañeros de la víctima.

En un video revelado por ‘W Radio’, se observa a un grupo de jóvenes peleando en plena calle, en la localidad de Barrios Unidos en Bogotá.

En las imágenes se observa que mientras uno agrede a Jaime Esteban, otro intenta separarlos. Luego llegan a la riña dos mujeres, quienes fueron capturadas horas mas tarde, y al parecer, el agresor huye del lugar dejando a la víctima tendida en plena esquina.

De acuerdo al informe de las autoridades, los agresores y responsables de la muerte del joven estudiante fueron identificados como Kaleidymar Paola Fernández Sulbarán, Juan Carlos Suárez Ortiz, y Bertha Parra Torres, quienes se encuentran a disposición de las autoridades.

“La Policía informa que en la zona se evidencia a un ciudadano tendido en la vía pública con lesiones en su cuerpo. Esta persona es trasladada a un centro asistencial. Asimismo, en ese lugar se encuentra un testigo el cual nos informa la presunta acción de tres personas (dos mujeres de nacionalidad extranjera y un ciudadano”, señaló el coronel Jorge Arizal, comandante de la Policía de Barrios Unidos.

Asimismo, el informe de la Policía señaló: “A su lado se encontró un ciudadano que manifestó ser amigo de la persona lesionada. Estaba en alto grado de exaltación y atemorizado. En el piso se encontró un joven inconsciente con hematomas en su rostro y lago hemático".