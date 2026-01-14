En el marco del proceso judicial que se adelanta por la muerte de Jaime Esteban Moreno, ocurrida tras una riña la madrugada del 31 de octubre de 2025, Nancy Ortiz, madre de Juan Carlos Suárez, uno de los jóvenes involucrados, se pronunció públicamente sobre el impacto de los hechos en su familia.

Asimismo, durante una entrevista en el podcast ‘Conducta Delictiva’, Ortiz manifestó que, desde la difusión de los videos del incidente, su hijo ha enfrentado un juicio de la opinión pública. “Mi hijo ya fue condenado por el país”, expresó, refiriéndose a los comentarios y señalamientos que se han multiplicado en redes sociales y medios de comunicación.

Captura de pantalla

Ortiz dio a conocer cómo se enteró de la captura de su hijo. Según dijo, fue contactada por un agente de Policía la mañana siguiente a la riña. “Me llama un señor, agente de la Policía, y me dice: ‘¿Usted es la madre de Juan Carlos Suárez Ortiz? Su hijo va para la cárcel’”, recordó. En ese primer contacto, le indicaron que se trataba de una riña. Horas después, fue a través de los noticieros que conoció la muerte de Moreno. “Prendí el televisor y vi que acababa de fallecer. Yo quedé petrificada”.

La madre del joven pidió perdón a la familia de la víctima y calificó los hechos como una “tragedia para todos” los involucrados. “Le pido perdón a Dios y disculpas a su señora madre, a su padre, a su hermano y a su familia, porque esto no debió haber sucedido”, expresó.

Redes sociales

Sobre la conversación que sostuvo con su hijo tras la detención, Ortiz manifestó el impacto emocional que tuvo en su familia. “Le dije algo muy duro: ‘Acabaste con tu abuela y conmigo’”, comentó, refiriéndose al dolor que causó a su núcleo familiar.

Asimismo, añadió que Juan Carlos le había confesado que no comprendía lo que había sucedido. “‘Yo no lo puedo creer’, me dijo”. Además, dijo que su hijo le aseguró no haber utilizado armas durante la riña. “‘Solo pegué dos veces’”.

Por otro lado, Ortiz también habló sobre la difusión de videos y audios relacionados con el caso, que generaron indignación en redes sociales. “Yo tuve un choque en ese momento, lloré”, confesó. Sin embargo, insistió en que será la justicia la que determine lo sucedido y que el proceso debe avanzar sin presiones externas. “Aquí no vamos a esconder nada. Necesitamos la verdad, no solo para nuestra familia, sino para la familia de las víctimas y para la opinión pública”.

Captura de pantalla Momento exacto en el que Juan Carlos Suárez Ortiz (el hombre sin camisa) hace un gesto con su mano llamando al segundo presunto implicado para salir del establecimiento.

Asimismo, hizo un llamado a cesar las amenazas y los señalamientos contra su familia. “Como familia, por favor, déjennos llevar nuestra vida normal y tranquila. No se soluciona ningún problema con amenazas”, dijo, pidiendo respeto mientras continúa el proceso judicial.

Nancy Ortiz reiteró su confianza en que la investigación permitirá esclarecer los hechos. “Ya hay un proceso, está la justicia y se tiene que llegar a la verdad, sea negativa o positiva”.

Finalmente, el caso de la muerte de Jaime Esteban Moreno sigue bajo investigación judicial, y las declaraciones de la madre de uno de los jóvenes implicados han vuelto a poner en el centro del debate público este trágico hecho.