La Superintendencia de Sociedades informó que la reconocida pastelería Don Jacobo entró en liquidación judicial simplificada tras más de cuatro décadas de servicio en Colombia.

La decisión fue tomada mediante el Auto 2026-06-000117, emitido el 13 de enero de 2026, luego de verificar el no cumplimiento del acuerdo de reorganización y la imposibilidad de continuar cumpliendo con la hipótesis de negocio en marcha.

De acuerdo con la entidad, el proceso se inició tras una solicitud presentada por el representante legal de la empresa, quien estaba autorizado por la Asamblea General de Accionistas. Sin embargo, al realizar la verificación se determinó que la empresa no podía continuar operando.

Basados en ello, la Superintendencia de Sociedades adoptó la decisión de apertura del proceso de liquidación simplificada como una herramienta legal para proteger el patrimonio empresarial, salvaguardar el orden crediticio y garantizar una administración ordenada y transparente de los activos de la sociedad.

“la liquidación judicial simplificada es una medida que permite cerrar de forma responsable sociedades que ya no son viables, protegiendo los derechos de los involucrados y promoviendo procesos técnicos. Desde la entidad, seguiremos ejerciendo nuestra labor con rigor y compromiso, orientados siempre a la defensa del interés general”, dijo Billy Escobar, Superintendente de Sociedades.