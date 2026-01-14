El precio del dólar en Colombia para la jornada de este miércoles 14 de enero inició con un promedio de $3.621, lo que significó un descenso de $42 en relación con la Tasa Representativa del Mercado (TRM) situada en $3.663,24.

La divisa estadounidense abrió la jornada a la baja en respuesta a la decisión del Gobierno de Colombia de colocar deuda externa por casi USD5.000 millones, en la que se convierte en la emisión más grande de la historia.

De acuerdo con la plataforma Set-FX, la moneda estadounidense ha tocado durante la jornada un valor mínimo de $3.610 y un máximo de $3.648.

La colocación alcanzó cerca de USD5.000 millones, con plazos de vencimiento a tres, cinco y siete años. El dólar tiende a bajar en este contexto porque, al tratarse de una emisión en dólares, los recursos ingresan inicialmente en esa moneda. Sin embargo, como el legislativo necesita pesos para cubrir las necesidades de recursos del gobierno, debe convertir esos dólares en el mercado cambiario colombiano.

De acuerdo con analistas del mercado, este proceso implica una mayor oferta de dólares, lo que presiona a la baja la tasa de cambio.

José Manuel Restrepo, ex ministro de Hacienda, señaló que aunque se asegura financiamiento hoy, aun pagando tasas altas, se se traslada al siguiente gobierno una mayor carga de deuda y una compleja tarea de reconversión del perfil de vencimientos.

“Los montos son inusualmente altos y reflejan que el Gobierno necesita encajarse rápido, ante el temor de que las tasas sigan subiendo por la creciente incertidumbre interna (vs el impacto del salario mínimo sobre inflación y empleo). Estas operaciones además presionan temporalmente a la baja la tasa de cambio, sin fundamento estructural, y se suman a un endeudamiento interno 50–60 % más costoso que en 2022”, explicó Restrepo.

Añadió: “El resultado: cerca de 400 billones de pesos de nueva deuda pública en apenas tres años, el mayor aumento registrado en un solo gobierno. Con un déficit fiscal creciente, el impacto hacia adelante será inevitablemente brutal. Cuando un gobierno se endeuda caro y a corto plazo, no gestiona el riesgo: lo patea hacia adelante. El mercado presta, sí. Pero cobra caro porque no cree. Y cuando no hay confianza, la factura siempre la paga el gobierno que sigue”.