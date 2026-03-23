Por primera vez en 11 meses, la economía de Colombia creció por debajo del 2 %. Así lo dio a conocer la semana pasada el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) en su informe para el primer mes del año en curso. Para ser exactos, la economía colombiana presentó un crecimiento de 1,55 %.

Según el informe de la entidad, mediante el Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE), el resultado del primer mes del año se debe al repunte de las actividades terciarias (servicios), que crecieron un 2,7 %.

Por su parte, las actividades primarias, que corresponden al agro y sector extractivo, cayeron un 2,4 % y las secundarias, donde se ubican la industria y la construcción, un 1 %.

Análisis de gremios

El presidente de la Andi, Bruce Mac Master, sostuvo que la economía presenta un debilitamiento estructural, donde nuevamente aparece el gasto público como el de mayor crecimiento jalonando la actividad económica.

Para el dirigente gremial, este año presenta altos niveles de incertidumbre en materia local e internacional. “Los factores exógenos no los podemos evitar y debemos aprender a administrarlos, pero es necesario que el Gobierno emita señales de confianza para garantizar las condiciones que permitan reactivar la inversión, la producción y la confianza”, remarcó.

En ese sentido, agregó que el desafío de este año es recuperar el dinamismo de los sectores productivos.

Entre tanto, el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, expresó que es “muy flojo” también el comienzo de año para el comercio, que tuvo una variación del 2,6 %, la más baja desde febrero del año anterior (0,7 %).

“El comercio lleva seis meses de desaceleración. Además, el gasto del Gobierno es el sector de mayor crecimiento en enero (4,5 %). Se ha vuelto costumbre que sea la burocracia estatal la actividad de mayor dinámica, lo cual a todas luces no es sano y es insostenible”, señaló Cabal.

Añadió que el débil comportamiento de la economía colombiana en el primer mes del año no es una buena noticia.

Por su parte, la presidenta de AmCham Colombia, María Claudia Lacouture, dijo que cuando cae la base productiva y se desaceleran los servicios, no hablamos de una pausa: hablamos de un país que pierde dinamismo en un momento especialmente complejo.

“El país necesita señales claras para invertir, producir y recuperar confianza”, puntualizó la dirigente gremial.

¿A qué se enfrenta el país?

Jackeline Piraján, economista principal de DAVIbank, explicó que esta es tal vez la primera señal que enfrenta la economía luego del cambio del año y de tener que enfrentar algún cambio en su perspectiva, especialmente del movimiento de los precios, de los costos laborales, de las expectativas de las tasas de interés.

“Es probable que ante esto estemos teniendo algún tipo de reacción inmediata en la economía colombiana. Sin embargo, hay que seguir observando las señales de mediano plazo para ver cómo evoluciona Colombia. Recordemos que a raíz de todos estos choques que hemos visto al cierre del año 2025 y al principio del 2026, muchos analistas hemos revisado la baja de las perspectivas de crecimiento económico, especialmente el Banco de la República proyecta 2,6 %, el Ministerio de Hacienda también proyecta 2,6 % de crecimiento económico, pero empezamos con una marca algo baja en este inicio de año”, expresó.

A su vez, el profesor de Hacienda Pública de la Universidad del Rosario, Henry Amorocho, señaló que aunque la industria y construcción muestran de alguna manera una recuperación, esta sigue siendo negativa.

“Y esto quiere decir que para superar este cuello de botella hay que eliminar del pensamiento de política económica y de estrategia de producción que Colombia va a crecer solo por el consumo con fuerte dinámica del incremento del gasto. Eso viene básicamente generando esta pérdida de dinamismo de crecimiento entre 2025 y 2026”, sentenció el experto.