En la reunión sostenida este martes 24 de marzo con la Junta Directiva de Ecopetrol, la Unión Sindical Obrera (USO), el sindicato de trabajadores de la estatal petrolera, solicitó a sus integrantes que Ricardo Roa sea removido de su cargo como presidente de la compañía.

Leer también: Petro sobre alerta de la Contraloría por informe que cuestiona el traslado del ahorro pensional: “Es cómplice”

En ese sentido, manifestaron que, si no hay decisión, anunciarán una movilización nacional.

“Están a tiempo de recuperar la confianza y la credibilidad que se ha perdido en el mayor de órgano de dirección de la empresa”, advirtió la USO en un comunicado.

Agregaron que la reputación corporativa es uno de los activos intangibles más valiosos de una compañía, ya que permite que una empresa se destaque sobre la competencia, fidelice a sus personas trabajadoras y contribuya al éxito a largo plazo.

#SomosUSO #UnidosPorElFuturoEnergeticoDelPais



En la reunión sostenida hoy con la Junta Directiva de @ECOPETROL_SA la @usofrenteobrero le solicitó a sus integrantes que Ricardo Roa sea removido de su cargo como presidente de la compañía.

Si no hay decisión, anunciamos… pic.twitter.com/Sa5xjCLOHS — USO Colombia (@usofrenteobrero) March 24, 2026

“Lamentablemente, la imagen que proyecta hoy Ecopetrol y la percepción reputacional no corresponde a los valores y comportamientos que por años han sido los ideales para esta organización. De acuerdo con el Monitor Empresarial de Reputación Corporativa, Merco, entidad que evalúa y clasifica la reputación de las empresas y líderes en el mundo, desde inicios de 2023 a 2025, Ecopetrol ha descendido del 2º al 17° puesto en el ranking reputacional entre 2023 y 2025. Este desplome de 15 posiciones acarrea consecuencias críticas; la pérdida de valor de la acción, la desconfianza legitima de los trabajadores y trabajadoras, cobros anticipados de deuda, perdida de inversionistas, sanciones y multas por entidades colombianas norteamericanas, al estar listada en la Bolsa de Valores de Colombia y en la Bolsa de Valores de Nueva York, entre otras”, expresó la USO.

Añadieron que cualquier actuación distinta a mitigar este riesgo reputacional, ratificaría ante el país que su paso por esta Junta promueve actuaciones carentes de integridad y estándares éticos confusos que se traducen en la pérdida de valor de Ecopetrol.