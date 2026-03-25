La Junta Directiva de Ecopetrol se pronunció luego de las reuniones sostenidas entre el viernes pasado y el martes 24 de marzo sobre la continuidad de Ricardo Roa en la presidencia de la compañía. Sin ratificarlo en el cargo, señalaron que siguen evaluando la situación mientras defienden el diálogo con los trabajadores de la USO, que amenazan con ir a paro.

En ese sentido, señalaron mediante un comunicado que están evaluando los riesgos generados por los procesos judiciales que rodean a Ricardo Roa de la mano de la Dirección Corporativa de Cumplimiento y de asesores externos expertos de Colombia y EE. UU.

Adicionalmente, indicaron que para dar atención a los últimos acontecimientos ha adoptado las medidas de seguimiento que consideran procedentes de acuerdo con un protocolo implementado para el efecto.

Ante la posición de la Unión Sindical Obrera (USO) frente a la salida de Roa de la presidencia de Ecopetrol, la compañía mencionó que atribuyen la mayor importancia al punto de vista de los trabajadores y “reiteraron su compromiso con el diálogo constructivo con sus grupos de interés, con la continuidad operacional y con la generación de valor para todos sus accionistas”.

“La compañía está realizando un seguimiento continuo a trámites de distinta naturaleza adelantados en contra de Ecopetrol y/o su representante legal. Dicho seguimiento refuerza el compromiso de la alta dirección por evitar que los inversionistas y el público en general sean destinatarios de información incompleta, inexacta o insuficiente”, socializó Ecopetrol.

Así mismo, la Junta Directiva de Ecopetrol continúa firmemente comprometida con la protección de los intereses de la Compañía, así como de los derechos de sus accionistas, garantizando el cumplimiento de los más altos estándares de transparencia y de buen gobierno corporativo.