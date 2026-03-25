La Unión Sindical Obrera (USO), el sindicato de trabajadores de la empresa Ecopetrol, cuestionó en la noche de este martes al presidente Gustavo Petro por haber relacionado al colectivo con el uribismo, tras la petición de la salida de Ricardo Roa de la dirección de la estatal petrolera.

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JOSE MANUEL PEDRAZA El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa.

“La USO puede moverse y está en su derecho, pero no me parece bien una alianza entre el movimiento obrero y su organización convertida en empresa de tercerización y el uribismo que se juntan ahora para lo mismo”, señaló el mandatario en su cuenta de X.

En respuesta, también vía X (antes Twitter), la Unión Sindical Obrera aseguró que no es una empresa de tercerización. “Hemos luchado históricamente contra esta práctica que precariza el trabajo. Negociaremos la convención colectiva y exigiremos la contratación directa de los trabajadores tercerizados”, se lee.

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El sindicato también desmintió al jefe de Estado sobre una supuesta alianza con el uribismo, recordando que en múltiples ocasiones ha “enfrentado” a esta fuerza política.

“Usted nos ubica del lado del uribismo, nos pone en la mira de los violentos. La USO siempre ha enfrentado abiertamente al uribismo y sus políticas. Le hicimos huelga a Uribe para defender a Ecopetrol de la privatización. Hoy también la defendemos porque apartarla de su negocio tradicional es debilitarla, los resultados de la empresa evidencian el deterioro”, agregó.

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En ese sentido, la USO insistió en que Ricardo Roa debe apartarse de la presidencia de Ecopetrol para frenar un poco el deterioro de la reputación corporativa que enfrenta la compañía.

“Lamentablemente Ecopetrol ha sufrido malos manejos en gobiernos anteriores y también en este. No es la derecha la que genera la actual crisis, son personas que pertenecieron a esta administración que denunciaron hechos que investigan las autoridades.

Cómo callar si existe un riesgo real por la permanencia del presidente Roa en la empresa, si una entidad como la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos determina congelar activos de la empresa. El daño causado sería muy grave, ¿por qué permitirlo si se puede evitar?“, sostuvo la USO.

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Añadió el sindicato que “no es cierto” que el control de Ecopetrol lo pueda recuperar la derecha, ya que la Junta Directiva nombrará en encargo a un sucesor de Ricardo Roa “que seguramente será uno de los vicepresidentes que él mismo trajo a la empresa”.

“Si se tratara de una separación definitiva del cargo también sería la Junta Directiva que lideraría el proceso de selección del nuevo CEO, la Junta Directiva está conformada por 9 directores, en donde el Gobierno tiene amplia mayoría”, expuso.

Reiteró que su prioridad es defender a Ecopetrol, “que es la garantía en el suministro de energía, de soberanía y el desarrollo del país”.

“La realidad supera la idea y la realidad muestra que el mundo seguirá consumiendo petróleo y gas por al menos cinco décadas más y significa que la mano de obra calificada del petróleo se requiere”, aseveró el sindicato.