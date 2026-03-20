En medio de la controversia en Ecopetrol, mientras la junta directiva debate sobre la continuidad de Ricardo Roa como presidente de la compañía estatal, los accionistas minoritarios se expresaron por medio de una carta, dirigida también al presidente Gustavo Petro.

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“No puede considerarse como un problema secundario, que no debe ser atendido con todo rigor, que la Fiscalía general de la Nación, luego de rigurosa investigación, haya acusado penalmente, por dos grandes actos de corrupción a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, empresa que además cotiza en la bolsa de Colombia y de Nueva York”, se lee en la carta, que es firmada por Luis Carlos Orejarena, vocero de la Asociación de Amigos de Ecopetrol.

Los accionistas aseguran que la no renuncia de Ricardo Roa desvaloriza las acciones de Ecopetrol “afectando a los accionistas públicos y privados, e impide que el presidente de la empresa, la junta directiva de la empresa y sus trabajadores se concentren en sus deberes”.

Cuestionan que Roa se mantenga en la dirección solo por alegar la presunción de inocencia porque no ha sido legalmente condenado: “Porque es obvio que esa forma de pensar es contraria al interés de los colombianos y de Colombia”.

“También es muy grave la equivocación de la Junta Directiva de Ecopetrol al no pedirle la renuncia a Ricardo Roa, porque usted no se la ha solicitado y por ser ellos dirigentes petristas. Pues es notorio que esa lógica política de respaldarlo, como la suya de sostenerlo en el cargo, también es contraria al interés nacional”, se lee en la carta.

Se señala en la carta que el mensaje de “todo vale” es pésimo para los colombianos.

Ha que recordar que la Fiscalía le imputó el pasado miércoles al presidente de Ecopetrol y ex gerente de la campaña del presidente Gustavo Petro, Ricardo Roa, el delito de tráfico de influencias por un aparente negocio que habría hecho con su lujoso apartamento en el norte de la capital del país y contratos de la estatal petrolera.