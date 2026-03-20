El presidente Gustavo Petro salió en defensa de Cielo Rusinque luego de que la Sección Quinta del Consejo de Estado declarara la nulidad de su nombramiento como superintendente de Industria y Comercio, un cargo que ocupaba desde febrero de 2024.

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A través de su cuenta en X, el mandatario calificó el fallo como un intento de desestabilización de su administración: “Se trata de debilitar mi gobierno”, escribió, y agregó que la decisión desconoce “décadas de estudio comprobado y experiencia como profesora de la Universidad Externado de Colombia”.

“El fallo contra Cielo no solo insulta la instituciones académicas más legitimas del mundo sino que se da para que la Superintendencia de Industria y Comercio no sea independientes de los vigilados poderosos”, aseguró el mandatario.

El consejo de estado como institución nació en Francia, pero el consejo de estado de Colombia considera que no son creíbles los titulos obtenidos en las más prestigiosas universidades de Francia



El fallo contra Cielo no solo insulta la instituciones académicas más legitimas del… https://t.co/LpTlqTxzAk — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 20, 2026

Qué determinó el Consejo de Estado sobre Cielo Rusinque

La sentencia, de 37 páginas y con ponencia del magistrado Luis Alberto Álvarez Parra, concluyó que Rusinque no reunía las condiciones exigidas para dirigir la SIC en dos aspectos centrales.

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El primero fue la experiencia. Aunque el Departamento Administrativo de la Función Pública le había certificado 13 años, 3 meses y 30 días de trayectoria profesional, el alto tribunal recalculó esa cifra con criterios más estrictos.

El Consejo le restó los años en la Fiscalía General de la Nación —donde ocupó cuatro cargos entre 1999 y 2004— porque las funciones de esos puestos no guardaban relación con las de la superintendencia. También descartó un periodo como becaria en la Universidad Externado, al considerar que se trataba de una condición de estudiante y no de ejercicio profesional.

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El resultado: apenas 8 años, 6 meses y 25 días de experiencia válida, casi dos años por debajo de los 10 que exigía la norma.

El segundo fue la formación académica. Rusinque acreditó una maestría en Ciencias Políticas y Sociales obtenida en Francia, pero la Sección Quinta consideró que esa área no tiene afinidad directa con los ejes técnicos del cargo: competencia económica, protección al consumidor, propiedad industrial y manejo de datos personales. Además, el Ministerio de Educación informó durante el proceso que se trataba de un título propio cuya convalidación debía analizarse.

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La decisión fue de única instancia y no admite apelación. De los cuatro magistrados de la Sección Quinta, solo Pedro Pablo Vanegas Gil salvó su voto.

Cielo Rusinque cuestionó los criterios del fallo que tumbó su nombramiento en la SIC

La exsuperintendente también se pronunció. En sus redes sociales, rechazó que su maestría sea considerada ajena al cargo y sostuvo que las ciencias políticas y sociales están vinculadas con los asuntos de mercado, competencia y consumo.

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Asimismo, Rusinque señaló que el fallo impone un “estándar restrictivo” al desconocer más de cuatro años de experiencia que, según ella, eran suficientes para cumplir los requisitos.

Finalmente, insistió en que sus títulos cuentan con reconocimiento internacional y que la normativa vigente sobre convalidación de posgrados no exige lo que el tribunal le pidió.