La Policía Nacional de Colombia, en coordinación con Interpol y Migración Colombia, realizó la expulsión del país del ciudadano ecuatoriano Ángel Esteban Aguilar Morales, conocido como alias Lobo Menor.

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Asimismo, Aguilar era requerido por la justicia de Ecuador por el delito de asesinato. La medida se ejecutó desde el Aeropuerto Internacional El Dorado, bajo un estricto esquema de seguridad.

Además, fue trasladado desde su lugar de reclusión hasta el aeropuerto y abordó un vuelo chárter gestionado por el gobierno ecuatoriano.

Según las autoridades, alias Lobo Menor es uno de los principales cabecillas del Grupo de Delincuencia Organizada Los Lobos.

Por otro lado, se le atribuye la coordinación de células criminales, la logística de operaciones delictivas y la emisión de órdenes para la ejecución de crímenes.

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Entre los hechos que se le imputan se encuentra la planificación del atentado ocurrido el 9 de agosto de 2023 en Quito, donde fue asesinado Fernando Villavicencio Valencia.

Finalmente, Aguilar Morales habría realizado seguimientos a la víctima, gestionado pagos y dado instrucciones a los responsables, dentro de un plan ejecutado por la organización ‘Los Lobos’ en coordinación con otros actores criminales.