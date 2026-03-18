Un trabajo articulado de las autoridades de Colombia y México permitió la captura este miércoles de Ángel Esteban Aguilar Morales, alias Lobo Menor, miembro de la banda criminal Los Lobos y señalado como uno de los autores intelectuales del magnicidio en 2023 del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio.

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Fernando Villavicencio.

El presidente Gustavo Petro detalló que alias Lobo Menor fue detenido en el sector de Polanco, en Ciudad de México, desde donde fue trasladado al aeropuerto internacional El Dorado, en Bogotá, donde fue oficializada la captura.

“Esta operación se realizó con el apoyo de las autoridades de México en articulación con inteligencia de nuestra Policía Nacional, alias Lobo Menor luego de la operación que dio su retención en el sector de Polanco, en Ciudad de México, con la rápida acción y en cuestión de horas ya está en Colombia, donde se dio la captura”, indicó en su cuenta de X.

Con ayuda de la policía de Colombia, después de seguimientos en Medellín e Itaguí, y su desplazamiento a México, la policía mexicana ha capturado a uno de los asesinos más grandes del mundo, sindicado de asesinar al candidato Villavicencio en Ecuador.



Como resultado de la… pic.twitter.com/WMv5zutPd9 — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 18, 2026

La Policía Nacional indicó que este hombre es considerado uno de los delincuentes más buscados en Ecuador y registra notificación roja de Interpol por el delito de homicidio.

“Según las investigaciones, el retenido habría ingresado a México utilizando un pasaporte falso, procedente de Medellín (Colombia), con el propósito de fortalecer redes criminales en la región”, explicó la institución.

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De igual forma, se le atribuyen vínculos con estructuras criminales, incluyendo su presunta relación con alias Iván Mordisco y posibles nexos con carteles mexicanos, considerándolo una amenaza transnacional para la seguridad pública de ese país.

Orden de detención contra Lobo Menor

En febrero pasado, la justicia de Ecuador ordenó la prisión preventiva para Lobo Menor, así como para el máximo líder de Los Lobos, Wilmer Chavarría, alias Pipo, y Luis Alfredo A.A., alias Gordo Luis.

Según la Fiscalía, los tres miembros de Los Lobos al parecer participaron en la planificación del crimen, ocurrido el 9 de agosto de 2023, en los exteriores de un coliseo en el norte de Quito, cuando Villavicencio salía de un mitin político para las elecciones presidenciales.

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Antes de que fuera asesinado en la Penitenciaría del Litoral de Guayaquil, Jules Osmil C, uno de los autores materiales del crimen, dio detalles sobre los roles que cumplieron alias Lobo Menor y Gordo Luis.

“Ambos, según su testimonio, daban órdenes directas al resto de la organización”, señaló Fiscalía ecuatoriana.

Hasta el momento, por este magnicidio han sido condenadas a prisión cinco personas como autores materiales del asesinato, entre ellos alias El Invisible, mientras que otros ocho implicados en el caso murieron antes del juicio, entre ellos los siete sicarios colombianos que participaron en el crimen.