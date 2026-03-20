La Federación Nacional de Departamentos, en nombre de los gobernadores del país, rechazó este jueves la medida de liquidar a todas las EPS en quiebra, anunciada el pasado lunes por el presidente Gustavo Petro. La FND alertó, a través de un comunicado, que hacer esto sin una transición territorial pone en riesgo a los pacientes y provocará el colapso hospitalario.

Lea: Anuncio de Petro de liquidar todas las EPS en quiebra genera rechazo en redes sociales: “Condena a millones porque no le aprueban sus caprichos”

Cabe recordar que el jefe de Estado ordenó a los Ministerios de Salud y Hacienda liquidar todas la EPS que están en quiebra porque “no queda de otra” y aseguró que ante el próximo Congreso se presentará nuevamente una reforma a la salud.

“Otro Congreso, otra oportunidad, depende del electorado de Colombia si volvemos atrás o seguimos con las reformas. Lo que sí sería un suicidio para el país es sacar $50 billones del Gobierno para trasladarlos para pagar la deuda de las EPS. Es mejor que se liquiden”, dijo el presidente en un consejo de ministros.

Lea: Tras declaraciones de Petro sobre liquidar las EPS quebradas, Supersalud pidió a clínicas y hospitales continuar con la prestación de los servicios

Ante esto, la FND consideró que “la instrucción presidencial carece de un plan de transición territorial que permita proteger los hospitales públicos, la prestación del servicio para los habitantes y desampara totalmente la población afiliada a las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios de Salud EAPB”.

Agregó que, además del riesgo financiero o administrativo, una liquidación de EPS sin transición territorial ordenada pone en peligro la continuidad real de la atención para miles de pacientes en las regiones, especialmente personas con enfermedades crónicas, de alto costo o que dependen de tratamientos permanentes.

Lea: Estas serían las EPS en riesgo de liquidación tras orden del presidente Petro: 12 millones de usuarios resultarían afectados

“Los datos del Sistema de Información Hospitalario (SIHO) del Ministerio de Salud con corte a diciembre de 2025, revelan la magnitud del riesgo: las ocho EPS intervenidas adeudan $10,6 billones solo a los hospitales públicos del país. La experiencia histórica es determinante: en las 60 EPS liquidadas o en proceso de liquidación registradas en el SIHO, entre el 99,1 % y el 99,3 % de toda su cartera con los hospitales se convierte en deuda irrecuperable”, advirtió la Federación.

En ese sentido, los gobernadores aseveraron que la decisión de Petro se da sin “un plan técnico verificable, sin consultar a los territorios y sin proteger a los hospitales públicos que son los únicos que atienden a los colombianos más pobres cuando las EPS fallan”.

Por último, la FND le hizo al Gobierno nacional una serie de requerimientos orientados a garantizar la atención en salud para los colombianos, como convocar una mesa de coordinación nación-territorio para hacer “un diagnóstico territorializado del impacto y un plan de contingencia diferenciado por departamento”, así como una distribución proporcional de responsabilidades en las EPS de economía mixta, entre otros.