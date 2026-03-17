“Todas las que estén en quiebra (las EPS) se liquidan, dentro o fuera”, fue la orden del presidente Gustavo Petro en la noche de este lunes 16 de marzo. El mandatario aseguró que “no queda otra” y que ante el próximo Congreso se presentará nuevamente una reforma a la salud.

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“Otro Congreso, otra oportunidad, depende del electorado de Colombia si volvemos atrás o seguimos con las reformas. Lo que sí sería un suicidio para el país es sacar $50 billones del Gobierno para trasladarlos para pagar la deuda de las EPS. Es mejor que se liquiden”, dijo el presidente, al tiempo que pidió al ministro de Hacienda, Germán Ávila, preparar los proyectos legislativos correspondientes.

Al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, le solicitó revisar los estados financieros de las EPS y dar inicio a los trámites de liquidación de las entidades en quiebra. Petro reiteró sus críticas al Congreso por negar en dos ocasiones la ley de financiamiento y la reforma a la salud, que según él era la vía para “salvar” a las EPS. “Yo quiero salvar a las EPS con otra función y la reforma traía todas las soluciones. No quisieron, entonces toca tomar otras medidas de acuerdo a la ley, Empresa en condición de liquidación se liquida. Ya no más”.

También, para garantizar la estabilidad de la Nueva EPS, Petro instruyó al Ministerio de Hacienda a gestionar los recursos del CONFIS que permitan saldar las deudas que el Estado tiene como copropietario. “Eso puede generar que no esté en causal de liquidación”, explicó, resaltando la importancia de este saneamiento para asegurar que la entidad.

Rechazo a la medida de liquidar las EPS

El anunció el jefe de Estado colombiano de manera inmediata generó rechazo en redes sociales, especialmente en la oposición, que ha venido criticando las medidas tomadas por el Gobierno en cuanto al sistema de salud.

María Fernanda Cabal, excandidata presidencial, publicó: “Petro consolidará la destrucción del sistema de salud. Aquí está tomando decisiones sin soporte técnico y lo peor sin un respaldo para garantizar atención en salud a los pacientes”.

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Por su parte, el exministro de Salud, Fernando Ruiz, criticó la medida y calificó al Gobierno de incompetente.

“Y a los pacientes de esas EPS que se los lleve el demonio,…, así iba a terminar el Shu, Shu, Shu. No fue la reforma no aprobada, fue la tremenda incompetencia de su gobierno... Tuvieron 3 años y 8 meses para ‘despercudirse’ y ahora lloran sobre la leche derramada. Empiezan por mostrar en qué “lista” estaba el interventor Bernardo Camacho. Ya reconocen ni sus propios…“, publicó en sus redes el exfuncionario.

Andrés Forero, del Centro Democrático, publicó: “¡Qué descaro!Tras quebrar a varias EPS por medio de las arbitrarias y desastrosas intervenciones adelantadas por su gobierno, Gustavo Petro pretende liquidarlas para dejar a casi la mitad de los colombianos en el limbo. Condena a millones porque no le aprueban sus caprichos".

Asimismo, Augusto Galán, exministro de Salud y director del observatorio Así vamos en salud, se refirió al tema en Noticias Caracol.

“Esta situación tiene de contexto algo que se ha venido diciendo desde desde entonces: una desfinanciación estructural del sistema de salud, un mal cálculo de la unidad de pago por capacitación. O sea, esto lo hemos repetido sistemáticamente y ha sido también el argumento de la Corte Constitucional y de diferentes agentes del sistema de salud”, dijo.

Añadió: “El Gobierno lo que ha intentado sistemáticamente es imponer una reforma a la salud que por las diferentes vías que lo ha hecho, que lo ha intentado, pues ha fracasado porque no respondía fundamentalmente esos planteamientos del Gobierno Nacional a las necesidades del sistema de salud y a la transición que debería hacerse hacia un cambio, porque además tampoco había sido una reforma o ha sido una reforma debidamente dialogada y democráticamente discutida”.

También dijo sobre el tema: “No hay muchas EPS con capacidad real para absorber millones de afiliados, y si lo hacen, pues realmente pueden colapsar esas mismas EPS que hoy están funcionando más o menos bien. Habría interrupción de tratamientos, riesgo de interrupción de tratamientos, pacientes que pueden quedar sin autorizaciones, sin medicamentos, sin continuidad clínica. Una crisis hospitalaria”.