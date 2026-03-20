La Consejo de Estado dejó sin efectos el nombramiento de Cielo Rusinque como superintendente de Industria y Comercio, al concluir que no cumplía con las condiciones exigidas para ocupar el cargo.

La decisión fue adoptada por la Sección Quinta del alto tribunal, que venía estudiando el caso desde finales del año pasado, tras varias demandas que cuestionaban la legalidad de su designación por parte del presidente Gustavo Petro.

Según el fallo, Rusinque no acreditó los requisitos clave establecidos para el puesto, entre ellos contar con formación de posgrado en áreas relacionadas y una experiencia mínima de diez años en temas como competencia económica, protección al consumidor, propiedad intelectual o manejo de datos personales.

La controversia jurídica llevaba meses en revisión, luego de que los demandantes argumentaran que el perfil de la funcionaria no se ajustaba a los estándares exigidos para dirigir la entidad encargada de vigilar la libre competencia y los derechos de los consumidores en el país.

Con esta decisión, se abre un nuevo escenario para la Superintendencia de Industria y Comercio, mientras el Gobierno deberá definir el relevo en una de las entidades clave para la regulación económica.