La Junta Directiva de Ecopetrol ratificará a Ricardo Roa como presidente de la petrolera estatal. Esto tras una reunión extensa que comenzó primero el pasado viernes 20 de marzo, y que tuvo un segundo tiempo el día de hoy. Hay que resaltar que el actual presidente de la estatal petrolera enfrenta líos judiciales que han hecho que la junta decida si se debe continuar con su gestión o no.

Se había revelado a medios nacionales que la junta tomaría la decisión de respaldar a Ricardo Roa, sin embargo, durante la jornada de este martes se presentaron varios puntos de opinión que marcaron la agenda de esta noticia.

El primero tiene que ver con la Unión Sindical Obrera (USO), principal sindicato de trabajadores de Ecopetrol, en el que solicitó a sus integrantes que Ricardo Roa sea removido de su cargo como presidente de la compañía.

En ese sentido, manifestaron que, si no hay decisión, anunciarán una movilización nacional.

“Están a tiempo de recuperar la confianza y la credibilidad que se ha perdido en el mayor de órgano de dirección de la empresa”, advirtió la USO en un comunicado.

Agregaron que la reputación corporativa es uno de los activos intangibles más valiosos de una compañía, ya que permite que una empresa se destaque sobre la competencia, fidelice a sus personas trabajadoras y contribuya al éxito a largo plazo.

“Lamentablemente, la imagen que proyecta hoy Ecopetrol y la percepción reputacional no corresponde a los valores y comportamientos que por años han sido los ideales para esta organización”, dijo la USO.

Pero mientras un grupo pide la salida de Roa, otros lo defienden, como es el caso del presidente Gustavo Petro, quien no comparte la postura del sindicato y cuestionó lo que considera una coincidencia de intereses entre sectores del movimiento obrero y el uribismo. “La USO puede moverse y está en su derecho, pero no me parece bien una alianza (…) para lo mismo”.

El jefe de Estado planteó que un eventual cambio en la dirección de la compañía podría traer consecuencias negativas, tanto económicas como estratégicas. Señaló que, de regresar sectores políticos contrarios a su gobierno a manejar la empresa, podrían repetirse prácticas que, según él, generaron pérdidas millonarias.