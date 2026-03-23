Vender un inmueble en Colombia puede parecer una operación directa: se negocia el precio, se firma la escritura y el dinero cambia de manos. Sin embargo, detrás de esa transacción hay un elemento que suele pasar desapercibido hasta el último momento: el impacto tributario.

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En particular, el impuesto a la ganancia ocasional continúa generando dudas entre quienes venden vivienda o propiedades. No todos los casos están gravados, pero tampoco basta con fijarse en el valor de la venta para saber si aplica. La diferencia entre pagar o no este impuesto puede depender de detalles que muchos contribuyentes desconocen.

El tiempo durante el cual se ha tenido el inmueble, la utilidad obtenida en la operación y el cumplimiento de condiciones específicas establecidas por la ley son factores determinantes. Entender estas variables no solo evita errores, sino que también puede representar un ahorro importante.

Cuándo se paga ganancia ocasional por venta de inmuebles en Colombia en 2026

La legislación colombiana establece que la utilidad obtenida por la venta de un inmueble se considera ganancia ocasional únicamente cuando se cumplen dos condiciones clave:

El inmueble debe ser un activo fijo del contribuyente.

del contribuyente. Debe haber sido poseído por un período igual o superior a dos años.

Si la venta se realiza antes de cumplir ese tiempo, la utilidad deja de tratarse como ganancia ocasional y pasa a clasificarse como renta ordinaria, lo que implica un tratamiento tributario distinto.

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Un punto clave es que no existe un monto mínimo de venta a partir del cual se cobre este impuesto. Lo relevante no es el valor total del inmueble, sino la utilidad obtenida en la operación.

Cómo calcular la ganancia ocasional por venta de vivienda o inmueble

El cálculo de la ganancia ocasional no se basa en el precio total de venta, sino en la utilidad real obtenida. Esta se determina restando el costo fiscal del bien al valor de venta.

Fórmula básica: Utilidad = Precio de venta – Costo fiscal

El costo fiscal incluye:

Precio de adquisición del inmueble

Costos asociados a la compra

Inversiones en mejoras que aumenten el valor del bien

Contribuciones por valorización

En el caso de contribuyentes obligados a llevar contabilidad, también se debe restar la depreciación fiscal acumulada, lo que puede incrementar la utilidad gravable.

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Por ejemplo, si un inmueble fue adquirido por 300 millones de pesos y vendido por 450 millones, la diferencia inicial sería de 150 millones. Sin embargo, si el costo fiscal ajustado asciende a 340 millones, la utilidad gravable se reduce a 110 millones.

Para 2026, la tarifa general del impuesto de ganancia ocasional es del 15 % sobre esa utilidad.

Qué exenciones existen para no pagar ganancia ocasional en 2026

La legislación colombiana contempla beneficios tributarios que pueden reducir o incluso eliminar la carga fiscal en ciertos casos.

Uno de los más relevantes es la exención aplicable a la venta de vivienda habitual. Esta permite excluir del impuesto las primeras 5.000 UVT de la utilidad obtenida, siempre que se cumplan condiciones específicas:

El inmueble debe ser la vivienda de habitación del contribuyente.

del contribuyente. Debe haber sido poseído por al menos dos años .

. La utilidad debe calificar como ganancia ocasional.

El dinero recibido debe destinarse a: la compra de otra vivienda, o el pago total o parcial de créditos hipotecarios.

Además, la normativa exige cumplir con requisitos de trazabilidad, como el uso de cuentas AFC o pagos directos a entidades financieras.

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El incumplimiento de estas condiciones puede llevar a la pérdida del beneficio y a la obligación de pagar el impuesto completo.

Errores comunes al declarar la venta de inmuebles ante la autoridad tributaria

La declaración de este tipo de ingresos suele presentar inconsistencias que pueden derivar en sanciones o ajustes por parte de la autoridad tributaria.

Entre los errores más comunes se encuentran:

Clasificación incorrecta del ingreso: declarar como ganancia ocasional lo que debería tratarse como renta ordinaria, especialmente en actividades inmobiliarias recurrentes.

declarar como ganancia ocasional lo que debería tratarse como renta ordinaria, especialmente en actividades inmobiliarias recurrentes. Cálculo inadecuado del costo fiscal: omitir costos válidos o incluir gastos que no son aceptados fiscalmente, como reparaciones menores.

omitir costos válidos o incluir gastos que no son aceptados fiscalmente, como reparaciones menores. No descontar la depreciación fiscal: en contribuyentes obligados a llevar contabilidad.

en contribuyentes obligados a llevar contabilidad. Aplicación indebida de exenciones: desconocer requisitos sobre destinación de recursos o plazos establecidos.

Otro riesgo relevante es escriturar el inmueble por un valor inferior al comercial con el fin de reducir impuestos. Esta práctica puede ser objetada por la autoridad tributaria, que tiene la facultad de reliquidar el impuesto y aplicar sanciones si detecta inconsistencias.

Claves para evitar problemas con la DIAN en la venta de inmuebles en 2026

Para evitar contingencias fiscales, es fundamental:

Verificar el tiempo de posesión del inmueble

Determinar correctamente el costo fiscal

Evaluar si se cumplen los requisitos para exenciones

Soportar adecuadamente todos los valores declarados

Declarar conforme al valor comercial real del bien

La correcta planeación tributaria en la venta de inmuebles puede marcar una diferencia significativa en la carga fiscal final, especialmente en operaciones de alto valor o en cambios de vivienda habitual.