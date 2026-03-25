La continuidad de Ricardo Roa al frente de Ecopetrol se encuentra en un punto crítico, ya que varios miembros de la Junta Directiva presionan por su salida mientras se esclarece su situación judicial en medio de una investigación de la Fiscalía. Esta pesquisa lo vincula con presunto tráfico de influencias por la compra de un apartamento de lujo en Bogotá y posibles irregularidades en otras adquisiciones patrimoniales.

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Tras la solicitud de la USO para que Roa deje la presidencia de la empresa, el presidente Gustavo Petro intervino nuevamente para respaldar al ejecutivo de la compañía energética más importante del país.

En sus declaraciones, el presidente afirmó que “los gustos sexuales de Roa son de su criterio”, y sostuvo que no deberían afectar la gestión de Ecopetrol, argumentando que todo se trataría de un entrampamiento del uribismo con el objetivo de controlar la petrolera.

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Además, Petro también rechazó la existencia de una supuesta alianza entre los sindicatos, su gobierno y el uribismo para tomar el mando de la empresa, advirtiendo que de recuperarse el control por parte de estos sectores se perderían millonarios recursos. En este contexto, responsabilizó al exgerente Felipe Bayón y afirmó que “vendrá un Luigi con intereses particulares”.

El presidente cuestionó además la postura de la USO, recordando la trayectoria del movimiento sindical y asegurando que “no puede hacer lo del avestruz”.

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