El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Minas y Energía, puso en marcha un ejercicio de seguimiento institucional a los proyectos estratégicos del sector gas combustible, orientado a fortalecer la confiabilidad del abastecimiento del servicio público y asegurar el adecuado funcionamiento del sistema energético nacional.

Según la cartera de Minas, esta acción se desarrolla en el marco de las funciones constitucionales y legales del Estado para garantizar la prestación eficiente, continua e ininterrumpida de los servicios públicos, y busca recopilar información técnica y objetiva sobre los proyectos que aportan o pueden aportar nueva molécula, firmeza y confiabilidad al sistema, así como identificar barreras o dificultades que puedan afectar su entrada oportuna en operación.

Indicaron que la información solicitada permitirá al Ministerio de Minas y Energía adelantar acciones de gestión institucional y articulación interinstitucional, con el fin de anticipar riesgos y acompañar la materialización de proyectos estratégicos que contribuyen al abastecimiento de gas combustible en beneficio del interés general y de los usuarios.

En ese sentido, el ministerio reiteró que este ejercicio no tiene carácter sancionatorio, no sustituye obligaciones regulatorias, contractuales ni de reporte ante otras autoridades, y se limita exclusivamente a fines de seguimiento y gestión, de conformidad con las competencias asignadas al Estado.

“El gas combustible sigue siendo un energético esencial para los hogares, la industria, el transporte y la prestación de servicios públicos. Este ejercicio nos permite contar con información clara y oportuna para cumplir con la responsabilidad constitucional de asegurar su abastecimiento y confiabilidad”, señaló el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma.

Para este propósito, el ministerio habilitó un formulario oficial mediante el cual los agentes del sector podrán remitir la información requerida de manera estandarizada, transparente y periódica. La participación oportuna y completa de los agentes resulta fundamental para fortalecer la gestión institucional y contribuir a la seguridad energética del país.

Con la información recibida, el Ministerio de Minas y Energía adelantará un análisis técnico que permitirá organizar el portafolio de importantes proyectos del sector gas y definir prioridades de seguimiento. En este marco, se desarrollarán espacios periódicos de articulación y diálogo con los actores del sector, orientados a fortalecer la gobernanza energética, promover la articulación interinstitucional y facilitar la coordinación con las entidades competentes, con el fin de anticipar riesgos, identificar soluciones y acompañar la gestión de los proyectos que resulten estratégicos para el abastecimiento y la confiabilidad del servicio público.